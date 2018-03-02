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Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildi

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Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildi
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Varlık Fonu BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi.
Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildi Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildi Varlık Fonu'nda önemli gelişme! İzin verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Varlık Fonu (TVF) BIST Girişim Sermayesi YatırımFonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Bu kapsamda TVF, girişim sermayesi yatırım fonu işlemlerini yürütecek.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, 2017'nin Ekim ayında yaptığı açıklamasında, TVF'nin bir portföy yönetim şirketinin tüm yetkilerine haiz olduğunu ifade etmişti.

Bu kapsamda TVF'nin kendi varlıkları dışında farklı fonları da yönetebileceğini ifade eden Karadağ, Borsa İstanbul'un kanuni olarak kendisine tanınan yetki boyutunda girişim sermayesi fonu ayırdığını, bu fonu Varlık Fonu bünyesinde değerlendirmek istediklerini bildirmişti.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU NEDİR?

Girişim sermayesi yatırım fonlarının yapabileceği işlemler; girişim sermayesi yatırımları, özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları, vadeli mevduat ve katılma hesabı, yatırım fonu katılma payları, repove ters repo işlemleri, varantlar ve sertifikalar, kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları, Takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ile çerçevelenmiş durumda.

Girişim sermayesi yatırım fonlarının toplam değerinin asgari yüzde 80'i girişim sermayesi yatırımlarından oluşmak zorunda. Girişim sermayesi yatırımı, doğrudan veya dolaylı ortaklık, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman (mezzanine finance) sağlama, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alma gibi farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

BUSİNESSHT

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