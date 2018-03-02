Bilal Erdoğan itiraf etti: Ben bile bazen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu olan Bilal Erdoğan, katıldığı 'Yeni Türkiye ve Gençlik' konferansında yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nasıl ulaşabilirim?'' sorusuna ''Biz de zaman zaman ulaşmaya zorlanıyoruz'' cevabını verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu olan Bilal Erdoğan, katıldığı'Yeni Türkiye ve Gençlik' konferansında 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl ulaşabilirim?'' sorusunu "Biz de zaman zaman ulaşmaya zorlanıyoruz" şeklinde cevapladı.

Erdoğan'ın konferansta gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

''Tükiye'de son 15 yıldır iktidarda olan, inançlarıyla ve halkıyla barışık, anlı secdeye giden, değerlerine bağlı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolar; dünyanın en büyük projelerini hayata geçirirken, sınırının ötesinde çok ciddi askeri operasyonlara girişirken, dünya beşten büyüktür diyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan haksız düzene bayrak kaldırırken bu ekibe yobaz diyenler Allah aşkına ne yapmışlar? Dün 28 Şubat’tı. O zihniyet 28 Şubatı gerçekleştiren zihniyetin ta kendisi. O zihniyet devrim arabalarına takoz koyan, o projelerin batmasını temin zihniyettir. Ve o zihniyet Türkiye’yi ele rezil eden, Meclisi Mebusan’da 'Amerikan mandasını mı kabul edelim? İngiliz mandasını mı kabul edelim?' diyen zihniyetin devamı niteliğinde olan zihniyettir. Bugün bizler bu zihniyetle mücadele ediyoruz ve 15 yıldır bitirilme noktasında da ciddi mesafe aldığımızı inanıyorum. Allah’tan bizdeki darbe girişimini kimin yaptığı ortada, kimin desteklediği çok açık ortada ama saklayamıyorlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan askeri darbelerin birçoğunda batı medeniyetinin, egemen güçlerin hep parmağının olduğunu bugün çok iyi biliyoruz.''