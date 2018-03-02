Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
fbs-turk.com
klasfx12.com
galafx2.com
lp.galafx2.com
fx-oro.com
adminmarkets1.com
limitforex3.com
02 Mart 2018 Cuma15 C.Ahir 1439
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Tek tek açıklandı! O sitelere erişim engellenecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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