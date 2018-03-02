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Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış

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Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Wikipedia'nın yasaklanmasına değinerek, "Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.
Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu moderatörlüğünü Buse Biçer'in yaptığı söyleşiye ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylıkonuşmacı olarak katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli salon tamamen dolunca bazı öğrenciler konuşma yapılacak kürsünün önüne oturdu. Yüzlerce kişi salon dışında kalarak paneli takip edemedi.


'WİKİPEDİA'DAKİ TARİH BİLGİLERİ YANLIŞTI'

Tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin ve tabi ki çok detaylı tarih öğretemezseniz bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplardan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

Moderatörün, 'Ortadoğu haritası çizildi mi?' sorusu üzerine Ortaylı, "Ortadoğu haritasının çizilmesi diye bir şey yok. 20 senedir daha da fazla bu Ortadoğu'yu düzenleme, medeniyetler çatışması Harward çevresinin en cahil profesörü Huntington günün kahramanı oldu. Medeniyetler çatışması yazmış. Sıradan bir herif yani. Bu heriflerin özelliği şudur; bunlar ilahiyat, tarih de bilir, Alman Yahudisi tipleri vardır, ukala derin bilgili adamlar. Demek ki Huntington gibi bu işi yapamazlar. Ortadoğu dediğiniz zaman mesele çok açıktır. Burada milletlerin çok derin tarihi vardır. Burada ki milletlerin iki üçü hariç modern anlamdaki milliyet kaburgası oluşmamıştır" diyerek cevapladı.

Yapılan konuşmaların ardından Ortaylı kitaplarını imzaladı.

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