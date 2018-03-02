Yok artık! İnsan gibi görünmemek için..

ABD'de hayatını sürdüren Eva Tiamat Medusa AIDS hastalığına yakalandığını öğrendikten sonra 57 yaşında sonra hayatını komple değiştirdi. Dilini kestirip boynuz taktıran Medusa ejderha gibi gözükmek için bunu yaptığını açıkladı.

ABD'de yaşayan eski bir bankacı ejderhagörünümüne sahip olmak için sayısız operasyon geçirdi. Eva Tiamat Baphomet Medusa 57 yaşında eski bir bankacı. AIDS olduğunu öğrendikten sonra hayatını ve görünümünü komple değiştirdi...

ESKİ HALİNİ GÖREN İNANAMIYOR



Medusa, ejderhaya benzemek için ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi. Bir ejderha efsanesine dönüşmek istediğini söyleyen Medusa şimdiye dek sayısız kez bıçak altına yattı.

Vücudunun yüzde 95'i dövmelerle kaplı olan Medusa ameliyatla kulaklarını ve burnunu kestirdi, alnına deri ekleterek boynuz görünümüne sahip oldu.

Tüm bu ameliyatlara 40 bin Pound harcama yapan Medusa, "Her şeyden önemli olan kişisel haz ve maneviyat" diyor. Cadılar bayramında insanları korkutmanın keyifli olduğunu söyleyen Medusa, "İnsanların benimle ilgili ne düşündükleri ve beni nasıl gördükleriyle ilgilenmiyorum. Tüm dünya karşıma da geçse bütünlüğümle ilgili bir pişmanlık duymam" ifadesini kullanıyor.