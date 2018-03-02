02 Mart 2018 Cuma15 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:06Güneş 07:30Öğle 13:22İkindi 16:29Akşam 19:02Yatsı 20:21
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 117.219 -0.35
  • Altın: 161,191 0.11
  • Dolar: 3,8051 -0.08
  • Euro: 4,6677 0.32

Mavi Balina oyunu yine can aldı

»
Mavi Balina oyunu yine can aldı
Mavi balina adlı bilgisayar oyunu bu kez de Başkent'ten can aldı. Pursaklar'dan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı lise öğrencisi, önceki akşam evinde kendini astı. Y.E.A.'nın ölüm saçan 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle yaşamına son verdiği belirtiliyor.
Mavi Balina oyunu yine can aldı Mavi Balina oyunu yine can aldı Mavi Balina oyunu yine can aldı

Mavi balina adlı bilgisayar oyunu bu kez de Başkent'ten can aldı. Pursaklar'dan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı lise öğrencisi, önceki akşam evinde kendini astı. Y.E.A.'nın ölüm saçan 'mavi balina' oyunu nedeniyle yaşamına son verdiği belirtiliyor.

Ülkemizde 'Mavi Balina' olarak bilinen 'Blue Whale' adlı oyun ölüm saçmaya devam ediyor! Pursaklar'da yaşayan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı bir erkek öğrenci önceki akşam saatlerinde evde yalnız olduğu sırada kendisini iple asarak intihar etti. Yaşamını feci bir şekilde sonlandıran lise öğrencisi gencin son aylarda ölüm saçan 'Mavi  Balina' oyunu nedeniyle hayatına kıydığı iddia edildi. Bu iddia sosyal medya hesaplarından çığ gibi yayıldı. İntihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

OTOPSİDEN SONRA DEFNEDİLECEK 

Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Y.E.A.'nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsisinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin bitmesinin ardından Y.E.A'nın defnedilmesi bekleniyor.  

EBEVEYNLERE TAVSİYE 

gggggg.jpg

Öte yandan Mavi Balina (Blue Whale) oyunu nedeniyle 5 Ağustos'ta intihar eden Gazi Üniversitesi öğrencisi Evrim Mertin'in aile avukatı Mehtap Demirhan, oyunla ilgili ailelere uyarılarda bulundu.  Gençleri ölüme sürükleyen oyunlarla ilgili ebeveynlerin tedbir alması gerektiğini belirten Avukat Demirhan şu önerileri sıraladı: 

*Çocuklarınızın bilgisayar başında nasıl vakit geçirdiğini kontrol edin. Anne babaların mutlaka tedbir alması gerekiyor.

*Çocuğunuzun içine kapanıklığını ergenliğe bağlayıp yalnızlaşmasına izin vermeyin.  

*Çocuklarınızı 3 saatten fazla bilgisayar başında tutmayın. 

*Anne babalar lütfen çocuklarınıza değerli olduklarını, onları karşılıksız sevdiklerinizi ve onlara hatalarıyla bile yanlarında olduğunuzu hissettirin. 

*Çocuklarınızı spor, sanat, zanaat veya bilim gibi yönlerini geliştirecek yetilerini geliştirin. 

*Çocuklarınızı kız-erkek ayrımı yaparak büyütmeyin. 

*Çocuklarınızı insan olmanın hele ki ahlaklı, güzel ve iyi insan olmanın önemini öğreterek büyütün. 

*Çocuklarınıza şekilcilikten öteye gitmeyen, erdemli insan olmaktan uzaklaşmasını sağlayan bilgiler edindirmeyin. 

*Çocuklarınıza hayatı sevmeyi, kendini sevmeyi, insanları, doğayı ve hayvanları sevmeyi öğretin. Çocuklarınızın düşüncelerine, kararlarına saygı duyun ve başka insanların da düşünce ve kararlarına saygı duymayı öğretin.

ERİŞİME KAPATILSIN

mavi-balina.jpg

Avukat Mehtap Demirhan, şu an çocukları tehlikeye sürükleyen birçok oyunun olduğuna dikkat çekerek, "Ülke gündemimizde yer alan ve başkaca ülkeler tarafından yasaklanan Mavi Balina oyunu dışında da, hırsızlığa, yalancılığa, dolandırıcılığa, tacize, uyuşturucuya yönlendiren birçok oyun da söz konusu" dedi. Avukat Demirhan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına çağrıda bulunarak, bu oyunların belirlenip söz konusun oyunlara erişim yasağının getirilmesini istedi. 

Kaynak: Gazete İlksayfa

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Orduevinde şoke eden operasyon!Orduevinde şoke eden operasyon!FETÖ kapsamında dün tutuklanan astsubay Rıza Asal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli çalışmasıyla tespit edilerek yakalanmasının detayları ortaya çıktı.
Meteoroloji açıkladı: Hissedilir derecede...Meteoroloji açıkladı: Hissedilir derecede...Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, sıcaklığın hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Sabah namazından sonra operasyon başlatıldı!Sabah namazından sonra operasyon başlatıldı!Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.
Afrin'de toplam şehit sayısı açıklandı!Afrin'de toplam şehit sayısı açıklandı!Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatının başlangıcından bu yana 41'i TSK'dan 116'SI ÖSO'dan toplamda 157 şehidimiz var" dedi...
Rezalet; Afrin şehitlerine şehit diyemediler!Rezalet; Afrin şehitlerine şehit diyemediler!Türkiye düşmanlığı ile dikkat çeken terör sevici Birgün Gazetesi, şehit haberlerini verirken "hayatını kaybetti" ifadesini kullanıyor.
Suriye'de katliam: 674 sivil hayatını kaybettiSuriye'de katliam: 674 sivil hayatını kaybettiEsed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.
  • Ürküten rakamlar! Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı02 Mart 2018 Cuma 11:20
  • 8 şehit verdiğimiz çatışmadan kahreden detay02 Mart 2018 Cuma 11:20
  • Afrin Harekatı'nda 42. gün: Operasyon hızlanıyor!02 Mart 2018 Cuma 10:57
  • Ankara merkezli düğmeye basıldı: Büyük operasyon!02 Mart 2018 Cuma 10:54
  • Mavi Balina oyunu yine can aldı02 Mart 2018 Cuma 10:27
  • Dehşet çiftliği için şok sözler! Sapkınlığı vardı02 Mart 2018 Cuma 10:00
  • Kripto temizliği sürüyor! Şimdi de bu iz sürülüyor02 Mart 2018 Cuma 09:43
  • FETÖ temizlendikçe TSK gücüne güç kattı02 Mart 2018 Cuma 09:40
  • Kritik uyarı: Nüfusun dörtte birinden fazlası...02 Mart 2018 Cuma 09:20
  • YPG’nin hezimeti Kandil’i çıldırttı02 Mart 2018 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri