Mavi Balina oyunu yine can aldı

Mavi balina adlı bilgisayar oyunu bu kez de Başkent'ten can aldı. Pursaklar'dan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı lise öğrencisi, önceki akşam evinde kendini astı. Y.E.A.'nın ölüm saçan 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle yaşamına son verdiği belirtiliyor.

Mavi balina adlı bilgisayar oyunu bu kez de Başkent'ten can aldı. Pursaklar'dan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı lise öğrencisi, önceki akşam evinde kendini astı. Y.E.A.'nın ölüm saçan 'm avi balina ' oyunu nedeniyle yaşamına son verdiği belirtiliyor.

Ülkemizde 'Mavi Balina' olarak bilinen ' Blue Whale ' adlı oyun ölüm saçmaya devam ediyor! Pursaklar'da yaşayan 16 yaşındaki Y.E.A. adlı bir erkek öğrenci önceki akşam saatlerinde evde yalnız olduğu sırada kendisini iple asarak intihar etti. Yaşamını feci bir şekilde sonlandıran lise öğrencisi gencin son aylarda ölüm saçan 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle hayatına kıydığı iddia edildi. Bu iddia sosyal medya hesaplarından çığ gibi yayıldı. İntihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

OTOPSİDEN SONRA DEFNEDİLECEK

Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Y.E.A.'nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsisinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin bitmesinin ardından Y.E.A'nın defnedilmesi bekleniyor.

EBEVEYNLERE TAVSİYE

Öte yandan Mavi Balina (Blue Whale) oyunu nedeniyle 5 Ağustos'ta intihar eden Gazi Üniversitesi öğrencisi Evrim Mertin'in aile avukatı Mehtap Demirhan, oyunla ilgili ailelere uyarılarda bulundu. Gençleri ölüme sürükleyen oyunlarla ilgili ebeveynlerin tedbir alması gerektiğini belirten Avukat Demirhan şu önerileri sıraladı:

*Çocuklarınızın bilgisayar başında nasıl vakit geçirdiğini kontrol edin. Anne babaların mutlaka tedbir alması gerekiyor.

*Çocuğunuzun içine kapanıklığını ergenliğe bağlayıp yalnızlaşmasına izin vermeyin.

*Çocuklarınızı 3 saatten fazla bilgisayar başında tutmayın.

*Anne babalar lütfen çocuklarınıza değerli olduklarını, onları karşılıksız sevdiklerinizi ve onlara hatalarıyla bile yanlarında olduğunuzu hissettirin.

*Çocuklarınızı spor, sanat, zanaat veya bilim gibi yönlerini geliştirecek yetilerini geliştirin.

*Çocuklarınızı kız-erkek ayrımı yaparak büyütmeyin.

*Çocuklarınızı insan olmanın hele ki ahlaklı, güzel ve iyi insan olmanın önemini öğreterek büyütün.

*Çocuklarınıza şekilcilikten öteye gitmeyen, erdemli insan olmaktan uzaklaşmasını sağlayan bilgiler edindirmeyin.

*Çocuklarınıza hayatı sevmeyi, kendini sevmeyi, insanları, doğayı ve hayvanları sevmeyi öğretin. Çocuklarınızın düşüncelerine, kararlarına saygı duyun ve başka insanların da düşünce ve kararlarına saygı duymayı öğretin.

ERİŞİME KAPATILSIN

Avukat Mehtap Demirhan , şu an çocukları tehlikeye sürükleyen birçok oyunun olduğuna dikkat çekerek, "Ülke gündemimizde yer alan ve başkaca ülkeler tarafından yasaklanan Mavi Balina oyunu dışında da, hırsızlığa, yalancılığa, dolandırıcılığa, tacize, uyuşturucuya yönlendiren birçok oyun da söz konusu" dedi. Avukat Demirhan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına çağrıda bulunarak, bu oyunların belirlenip söz konusun oyunlara erişim yasağının getirilmesini istedi.

Kaynak: Gazete İlksayfa