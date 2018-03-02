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Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!

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Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” dedi.
Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!
Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti! Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti! Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı'ya altın çağını yaşatan padişah’ olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman için akılalmaz ifadeler kullandı.

"Amerika’ya falan gitmiştik"

Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi.

"Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım"

Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan gazeteci Fatih Altaylı da Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

"Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor"

Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" açıklamasında bulunmuştu.

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