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AB'den tansiyonu yükselten hamle!

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ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına Brüksel’den sert tepki geldi.
AB'den tansiyonu yükselten hamle!
AB'den tansiyonu yükselten hamle! AB'den tansiyonu yükselten hamle! AB'den tansiyonu yükselten hamle!

Göreve geldiğinden bu yana Avrupa Birliği ile ilişkileri her geçen gün ciddi bir krize biraz daha yaklaştıran bir politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergigetirme kararı Brüksel’de sert tepkiyle karşılandı. Amerikan yönetiminin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında ek vergi uygulama kararı AB tarafından ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirilirken AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, birkaç gün içinde kararlı ve orantılı karşı önlemlerin devreye sokulacağını söyledi.

Trump’ın kararını esefle karşıladıklarını belirten ve korumacılığın, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamayacağının altını çizen Juncker, yazılı bir açıklama yaparak, “Avrupa’da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayimizi riske sokan bu adil olmayan tedbirler karşısında boş durmayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ek vergi kararı AB tarafından ‘kışkırtıcı’ olarak görülüyor. Gerekli karşılığın verileceğini vurgulayan Juncker, “AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde ABD’ye karşı durumun dengelenmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu karşı önlemleri alacak” dedi.

YAKIN DENETİM

AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm de en kısa sürede ABD ile sorunların aşılmasına yönelik danışmalarda bulunmanın deneneceğini söyledi. Yeni önlemlerin Transatlantik ilişkiler ve küresel ticaret üzerinde olumsuz etki yaratacağı da Malmström’ün vurguları arasında yer aldı.

Trump’a karşı alınacak önlemlerde AB’nin rolü çok önemli. Bunun nedeni ise AB’nin dünyanın en büyük ticaret bloğu olması ve Çin’in ardından ikinci en büyük çelik üreticisi olması. Etki yaratabilecek bir misillemeyi devreye sokmanın yanı sıra küresel boyutta çelik arzında yaşanabilecek olası ciddi değişikliklerin önceden hesaplanması da AB’nin karşı karşıya kalacağı meydan okumalar arasında yer alacak. Malmström, pazar hareketlerinin yakın denetimde tutulacağını ifade etti.

SEMBOL MARKALAR HEDEFTE

AB’nin devreye sokabileceği doğrudan misilleme önlemleri arasında sembol haline gelmiş bazı spesifik Amerikan ürünlerinin hedef alınması de yer alıyor. Bazı viski, portakal suyu ve motosiklet markaları AB’nin muhtemel misilleme alanında yer alıyor.

SEKTÖR KAYGILI

ABD’yi küresel bir ticari cepheleşmenin kıvılcımını ateşlemekle suçlayan Avrupa Çelik Derneği, AB’den ABD’ye çelik ihracatının yüzde 50 oranında azalacağı uyarısında bulundu. ABD’nin ek vergi kararından en fazla rahatsızlık duyan ülkeler arasında olan Almanya da Trump’a tepkili. Alman çelik endüstrisi federasyonu WV Stahl, korumacı önlemlerin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve ülkenin çelik pazarında önemli etki yaratacağı yönünde açıklama yaptı.

ZEYBEKCİ: BİZ DE ÖNLEM ALIRIZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin çelik ürünleri ithalatına ilave vergi getirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin, "İtiraz ve şikayetler olduğunda biz de Amerikan ürünlerine karşı maalesef önlem başlatmak zorunda kalırız." demişti.

Güney Kore ise ABD'nin çelik ve transformatörler için anti-sübvansiyon ve anti-damping vergileriyle ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) geniş kapsamlı şikayet başvurusunda bulundu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ise "Bu mahiyette alınacak olan kararın demir çelik ürünleri ticaretinde trafik sapmalarına, bölgesel yığılmalara, haksız rekabetin artmasına ve dolayısıyla diğer ülkelerin de korumacı tedbirlere yönelmesine yol açması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırı olacağı değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

HÜRRİYET

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