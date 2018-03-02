03 Mart 2018 Cumartesi15 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:05Güneş 07:29Öğle 13:22İkindi 16:30Akşam 19:03Yatsı 20:22
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 161,931 0.57
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmedi

»
ORC Araştırma Şirketi’nin son yaptığı ankete göre "AK Parti, MHP, BBP ittifakına oy verir misiniz?’ sorusuna yüzde 99.2’si ‘evet’ derken, olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek ise yüzde 55.2 oldu.
Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmedi
Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmedi Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmedi Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmedi

ORC Araştırma Şirketi'nin son yaptığı ankete göre siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasına yüzde 67.8 oranında destek verildi. AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı"nı duyurması sonrasında HDP ve CHP tabanı da ittifak kurulması yönünde görüş bildirdi. CHP'li seçmenin yüzde yüzde 60.8'i, HDP'li seçmenin ise yüzde 81.7'si "CHP-HDP ittifakı"na oy vereceklerini dile getirdi. Ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini ifade edenlerin oranı yüzde 55.2 oldu.

ERDOĞAN AÇIK ARA

ORC Araştırma Şirketi, 23-27 Şubat 2018 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara "Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanır" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 55.2'si "Erdoğan kazanır" dedi. "Erdoğan kaybeder" diyenlerin oranı ise yüzde 33.5'te kaldı. Yüzde 11.3'lük bir kesim ise fikir belirtmedi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA

"Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusuna katılımcıların Yüzde 48.2'si AK Parti, yüzde 24.6'sı CHP, yüzde 11.2'si MHP'ye oy vereceklerini söyledi. Araştırmada HDP ve yeni kurulan İyi Parti'nin barajı aşamadıkları görüldü. HDP'nin oyu yüzde 7.9 olurken İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.7 seviyesinde kaldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine verilen destek yüzde 67.8 olurken, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 32.2 seviyesinde kaldı.

CHP-HDP SICAK BAKIYOR

HDP ve CHP'li yöneticilerin, ortak bir muhalefet dili oluşturması tabana da yansımış görünüyor. Araştırmada "CHP, HDP ile ittifak yaparsa oy verir misiniz" diye soruldu. Bu soruya CHP'li olduklarını söyleyen seçmenlerin yüzde 60.8'i "evet oy veririm" dedi. CHP'lilerin yüzde 39.2'si "hayır oy vermem" cevabı verdi. HDP'li seçmenin CHP ile ittifak neredeyse tam destek verdiği belirlendi. HDP'lilerin yüzde 81.7 "Evet oy veririm" derken, "Hayır oy vermem" diyenlerin oranı ise sadece yüzde 18.3 seviyesinde kaldı.

CEZALAR AZ BULUNDU

"AK Parti, MHP, BBP ittifak yaparsa oy verir misiniz" diye soruldu. Bu soruya AK Partili seçmenin yüzde 99.2'si "evet oy veririm" diye cevap verdi. MHP'li seçmen aynı soruya yüzde 89.4 oranında "evet" derken, MHP'li seçmenin yüzde 10.6'sı oy vermeyeceğini dile getirdi.Katılımcıların yüzde 84.3'ü 'Cinsel istismar, terör ve darbe suçları'na mevcut cezaları az bulduğunu da belirtti.

Star

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Türkiyesiz olamaz!Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Türkiyesiz olamaz!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz The Telegraph gazetesi için makale yazdı.
CHP'den flaş aday açıklamasıCHP'den flaş aday açıklamasıCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz.
Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki: YPG'nin...Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki: YPG'nin...MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü YPG'yi koruyan ABD'ye çok sert tepki gösterdi.
4 parti açıkladı... Son ittifak şaşırtacak4 parti açıkladı... Son ittifak şaşırtacakAnavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak olduğunu açıkladı.
Cumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmediCumhur ittifakında tarihi rekor! Böylesi görülmediORC Araştırma Şirketi’nin son yaptığı ankete göre "AK Parti, MHP, BBP ittifakına oy verir misiniz?’ sorusuna yüzde 99.2’si ‘evet’ derken, olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek ise yüzde 55.2 oldu.
Başbakan açıkladı: Afrin ile sınırlı değil!Başbakan açıkladı: Afrin ile sınırlı değil!Başbakan Binali Yıldırım Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatı için, "Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil." dedi.
  • 'Gençler yumrukları değil, fikirleriyle konuşmalı'02 Mart 2018 Cuma 11:59
  • İYİ Parti'den şehitler üzerinden algı operasyonu02 Mart 2018 Cuma 11:47
  • 'Cümbüş ittifakı' görüştü!02 Mart 2018 Cuma 11:43
  • Saadet'ten flaş ittifak açıklaması02 Mart 2018 Cuma 10:47
  • CHP’de ortalık karıştı! Tek adam kavgası02 Mart 2018 Cuma 07:20
  • Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular01 Mart 2018 Perşembe 23:13
  • Erdoğan sert çıktı! Bedelini ödesinler01 Mart 2018 Perşembe 12:46
  • CHP'den ittifak adımı!01 Mart 2018 Perşembe 12:34
  • SP liderinden akılalmaz başörtüsü iddiası01 Mart 2018 Perşembe 09:37
  • Erdoğan: Yeni dünya düzeni kurulurken...01 Mart 2018 Perşembe 07:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri