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Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’

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Uzman Çavuş Yunus Emre Işık (29), Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 2 bacağını kaybetti. Işık, yaşanan çatışmayı anlattı.
Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’
Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’ Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’ Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Yunus Emre Işık (29), Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 2 bacağını kaybetti. Işık, tedavisi sonrası, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesindeki baba evine gelerek istirahat etmeye başladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Piyade Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker ve Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 bacağını da diz altından kaybeden Afrin Gazisi Uzman Çavuş Yunus Emre Işık'ı  baba evinde ziyaret etti. Kent protokolü, Işık'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Afrin'de yaşadıklarını anlatan Işık, "Olay 15 Şubat Perşembe günü 17.30 sularında yaşandı. Kamyonetle, tim komutanım ile bir tim personeli, bir ÖSO lideri ve bir de ÖSO'dan tercüman vardı. Bir tepeye ilerlerken, Amerikan yapımı ısı tetikleyici yönlendirilmiş mayın patladı.

"AYAKLARIMIN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Patladıktan sonra araç geri geri kaymaya başladı ve frenine yüklendim. Daha sonradan ise ayaklarımın olmadığını gördüm. Daha sonra el frenini çektim, geri geri kaymaya devam etti. Aynadan bakıp aracı zeytin ağacına vurdum. Tim komutanımı çıkardılar. Benim taraf çatışma riski olduğundan dolayı hemen yaklaşamadılar. Ben araçtan kendim çıktım. 20 ila 30 metre süründükten sonra ÖSO aracına seslenip, beni tahliye etmelerini istedim. Daha sonra ÖSO personeli beni aldı. Ben kendime turnike yaptım, karakola intikal ettik. Karakolda tekrar turnikeler yenilenip, damar yolları açıldıktan sonra helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Hastanede ameliyat olduktan sonra gece 2 ila 3 sıralarında ambulans uçak ile GATA'ya sevk edildim. GATA'da tekrar kontroller yapıldıktan sonra tedavim devam etti. Bir hafta orada kaldıktan sonra taburcu edildim" dedi. Işık, 19 Mart tarihinde tekrar hastaneye yatacağını ve protez bacak takılacağını söyledi.

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