Helal olsun Yozgatlı! 'Canımızla fedayız' deyip..

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret eden İbrahim Ertek, yaklaşık 250 bin lira değerindeki evinin tapusunu Vali Kemal Yurtnaç ile İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt'a teslim etti. Bağışlarından dolayı İbrahim Ertek'e teşekkür eden Vali Kemal Yurtnaç, "Yozgat'ın Saraykent ilçesi Karapınar köyünde yaşayan İbrahim Amca, Ankara Keçiören'de bulunan bir dairesini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmak istediğini belirterek bize müracaat etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ordumuz malum sınır dışında ülkemizin güvenliği içerisinde çarpışıyor. Bugün de şehitlerimiz var, hepsinin ailesine başsağlığı diliyorum. Milletçe bu olay gösteriyor ki siviliyle askeriyle siyasetçisiyle kamu görevlisiyle Mehmetçiğimizin yanında bir ve beraberiz. Bu kadirşinas davranışı dolayısıyla da İbrahim amcamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat nüfusuna göre en fazla şehit veren illerimizin başında geliyor. Vatandaşlarımız da böyle düşünmüşler. Bu kahraman milletin kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" dedi.

Evini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan İbrahim Ertek ise, "Bu vatan bizim vatanımız, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Karınca kararında neyimiz varsa canımızla fedayız. Köyde de evim var. Ankara'da da evim var. Onu Mehmetçik Güçlendirme Vakfına bağışlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız" şeklinde konuştu.