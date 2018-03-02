Zlatan'dan geri dönüş sinyali! Dünya Kupası...

Geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından düzenli futbol oynama şansı bulamayan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, EURO 2016'nın ardından veda ettiği milli takım formasına yeniden göz kırptı.

Kariyerine Manchester United'da devam eden 36 yaşındaki futbolcu, bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma hakkı kazanan İsveç Milli Takımı'yla mücadele etmeyi özlediğini söyledi.

Ülke basınına konuşan Zlatan, kendine has üslubuyla milli takıma dönebileceğini belirterek, "Kimsenin beni milli takıma çağırmasına gerek yok. Ben istediğim takdirde bu gerçekleşir. Ancak her şeyin bir zamanı var. Milli takım formasıyla yeniden iyi performanslar sergileyebileceğimi düşünüyorum." dedi.

İlerleyen yaşına rağmen futbol oynama hevesinin eksilmediğini ifade eden yıldız futbolcu, "Kulüp ve milli takım kariyerinin benim için bir ayrımı yok, elimden geldiği kadar futbol oynamak istiyorum. 20 yıl milli takıma hizmet ettikten sonra kenara çekilip mevkinizi dolduran oyuncuları izlemek gerçekten zor." şeklinde konuştu.

İsveç formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gole imza atan Zlatan Ibrahimovic, ülke tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.