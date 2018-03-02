Şehidimiz Mustafa Ozan Gökçe toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Gökçe'nin naaşı, Payas ilçesinde Karacami Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra Payas Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay Valisi Erdal Ata, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Özlü, şehidin babası Mustafa Gökçe ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gökçe'nin cenazesi Payas Şehitliği'nde toprağa verildi.