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Uğur Dündar'a büyük şok!

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Uğur Dündar'a büyük şok!
Mudanya'da Halk Arenası programını yapmak isteyen Uğur Dündar, konukları nedeniyle CHP'li belediye tarafından engellendi.
Uğur Dündar'a büyük şok! Uğur Dündar'a büyük şok! Uğur Dündar'a büyük şok!

Uğur Dündar ile CHP'li Mudanya Belediyesi arasında "Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil"krizi çıktı.

Halk Arenası programında; Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi konuk etmek isteyen Uğur Dündar, CHP'li Mudanya Belediyesi'nin izin vermemesi nedeniyle programını iptal etti.

İNADINA PROGRAMI YAPACAK

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a Twitter'dan tepki gösteren Dündar, şu anda bir tarih veremediğini ancak ilerleyen dönemlerde Mudanya'da açık havada Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'le birlikte program yapacaklarını söyledi.

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"KİMSEYE YAĞ ÇEKMEDİK"

Uğur Dündar, CHP'li başkana tepki tweet'lerinde ifa "Kimseye yağ çekmedik, çekmeyiz!" desine de yer verdi.

CHP'DE ELEŞTİRİYE İZİN YOK

Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, Yılmaz Özdil tarafından da sert bir dille eleştiriliyordu.

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