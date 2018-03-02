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Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca..

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İstanbul Kağıthane’de Okul müdürü tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden 6. Sınıf öğrencisi M.C.S., ilaç içerek intihara kalkıştı.
Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca..
Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca.. Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca.. Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca..

‘Çocuğa nitelikli cinsel istismar’suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da okul müdürü tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen 10 yaşındaki öğrenci ilaç içerek intihara kalkıştı. Okul müdürü, ' çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mide bulandıran iğrenç olayın, İstanbul Kağıthane'deki bir ortaokulda yaşandığı iddia edildi. İfadelere yansıyan bilgilere göre henüz 10 yaşındaki M.C.S., 6. Sınıf öğrencisiydi. Küçük çocuk geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı.

İFADESİNDE ANLATTI

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre tedavisi sırasında yaşadıklarını annesine anlatan M.C.S.'nin ailesi polise başvurdu. Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Çocuk izleme merkezine götürülen M.C.S.'nin uzmanlar eşliğinde ifadesine başvuruldu.M.C.S, yaşadığı skandal olayı uzmanlar eşliğinde polise anlattı. Okul müdürü tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığını ileri süren mağdur çocuk, müdür odasında tecavüze de uğradığını iddia etti. Kendisini ders sırasında odasına çağıran ve kapıyı kilitleyip kendisine istismarda bulunan Müdürün kadın ve erkeğin bulunduğu çıplak videoları zorla izlettirdiğimi anlatan ortaokul öğrencisi, "Dayanamadım ve bu istismardan kurtulmak için canıma kıydım" dedi. İfadeye göre, bu istismar olayı yaklaşık 5 aydır devam ediyordu. Yine ifadeye göre, cinsel istismar sırasında öğrenci karşı çıkarsa darp da ediliyordu.

MÜDÜR TUTUKLANDI

Küçük çocuğun ifadesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan okul müdürü C.C.E., savcılıltaki işlemleri ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte ifadesine başvurulan şüpheli müdür C.C.E., çocuğun halüsinasyon gördüğünü, anksiyete hastası olduğunu ve anne babası tarafından öğretilen şeyleri kurgulayarak anlattığını, kendisinin masum olduğunu öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, şüpheli hakkında verdiği tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını, uzmanlar eşliğinde alınan ifadede birçok detay olduğunu kaydetti. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunduğu belirtildi. Cezaevine gönderilen evli ve bir çocuk babası müdür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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