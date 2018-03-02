CHP'den flaş aday açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve milletvekilleriyle yeni tüzük taslağını masaya yatırmak üzere parti genel merkezinde topladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı saat 11.00’de başladı. CHP Grup Başkan Özgür Özel ise parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP’li Engin Özkoç’un yaptığı açıklamasının CHP’nin kendi adayıyla değil de ortak bir adayla 2019’da seçime gideceği gibi algılandığının sorulması üzerine Özel, "Önümüzdeki cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biri yaşanacak. O seçimlere yönelik olarak hiçbir ihtimali dışlama lüksümüz yok. İki türlü bir seçim olacak. Bu iki türlü seçimin sonunda kazananın cumhuriyetçiler, demokrasiden ve parlamenter sistemden yana olanlar olması gerektiği ön şartımız. Bunun dışında herhangi bir şartımız yok. Tüm partiler ilk turda en yüksek oyu alacak kendi adaylarını çıkarmayı düşünebilir, değerlendirirler bu son derece saygın önemli bir duruştur. Buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme ve ilk turda herkesin kendi adayı ikinci turdaki birleşme çok akılcı bir önermedir reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez. Ama CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz. CHP’nin kendi adayı noktasında hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz. Temenni ikinci turun sonunda kazanan adayın bizim adayımız olması yönündedir. Ama aday ilk turda kazanırsa ona da kimsenin itirazı olmaz. Hiçbir ihtimali dışlamıyoruz ama tek kriterimiz CHP’nin göstereceği adayın hiçbir CHP’linin itiraz etmeyeceği bir aday olacağına herkes emin olabilir" ifadelerini kullandı.