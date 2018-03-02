03 Mart 2018 Cumartesi15 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:05Güneş 07:29Öğle 13:22İkindi 16:30Akşam 19:03Yatsı 20:22
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 161,931 0.57
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu

»
TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, milletvekillerinin diş tedavilerine yönelik implant uygulamalarına yönetmelik değişikliği ile bir sınırlama getirildiği bildirildi.
TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, MilletvekiliTedavi Yönetmeliği'nde yapılan bazı değişikliklerle ilgili basında çıkan haberler dolayısıyla bazı hususların kamuoyu ile paylaşılmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Sağlık alanındaki reformlardan birisinin de implant tedavisi olduğu, yaklaşık 25 yıldır ağız ve diş tedavilerinde çene kemik yapısı müsait ve tedaviye ihtiyacı olan hastalara uygulanan implant tedavisinin, tekli veya çoklu diş kayıplarında diğer diş yapılarına zarar vermeyen dünyada da yaygın olarak tercih edilen bir uygulama olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İMPLANT DİĞER TEDAVİLERE GÖRE DAHA EKONOMİKTİR"

"Protez uygulamalarında yaşanan birçok problem, implant uygulamasında söz konusu olmamaktadır. Hak sahiplerimizin yaşadığı ağız ve diş sağlığı problemlerinin giderilmesi gayesiyle ve bilimsel gerekçeler çerçevesinde sosyal, fonksiyonel ve süreklilik gibi kriterler göz önüne alındığında diş tedavisinde gelişen ve değişen teknoloji implant uygulamasını yaygınlaştırmaktadır. Üniversitelerimizin diş hekimliği fakültelerinden alınan görüşe göre hastalarda ideal bir protez planlamasında en verimli sonucu alabilmek için tek çeneye altı adet implant uygulaması gerekli görülmektedir. Hastalar bakımına dikkat ettikleri takdirde implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. Uygulaması pahalı bir tedavi gibi gözükmekle birlikte implant, çürüme ihtimali bulunmadığından uzun vadede diğer tedavilere göre daha ekonomiktir."

"DEĞİŞEN EKONOMİK ŞARTLAR.."

Tedavilerde tıbbi ihtiyaca, çene yapısının durumuna ve azami implant sayısına göre işlem yapıldığının altı çizilen açıklamada, implant uygulamalarına ait giderlerin, toplam sağlık giderlerinin binde 87'sine mal olduğu bildirildi. Kurumun, 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödediği paranın, değişen ekonomik şartlar nedeniyle artırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuzun 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödemekte olduğu 600 TL bedel, enflasyon artışı, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer şartlar göz önüne alınarak 1000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu uygulama alt çene için azami 6, üst çene için azami 6 adet implant ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden evvel, olmayan bir sınırlama getirilmiş ve yapılan yönetmelik değişikliklerine ilişkin karar, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan TBMM Başkanlık Divanında oy birliği ile alınmıştır. Açıklama kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak, yanlış ve haksız yorumlara sebebiyet verilmemesi için yapılmıştır."

1_5796_6.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yola çıktılar! Afrin'e gidiyorlarYola çıktılar! Afrin'e gidiyorlarSuriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.
Afrin'de teröristler saldırdı! Türk askeri kurtardıAfrin'de teröristler saldırdı! Türk askeri kurtardıAfrin kırsalında teröristlerin tanksavarlı saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı.
Erzurum’da sıcak çatışma! PKK’lı hainlerin sonu..Erzurum’da sıcak çatışma! PKK’lı hainlerin sonu..İçişleri Bakanlığı yurt içinde devam eden operasyonlarda Erzurum'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Twitter’dan açık açık tehdit etti: Şımarıyorsa keseriz! Çok kolayTwitter’dan açık açık tehdit etti: Şımarıyorsa keseriz! Çok kolayABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine ağır gümrük vergileri getireceğini dün açıkladı. Bugün ise, bir Twitter mesajında, "Ticaret savaşları iyidir; kolay kazanılır" dedi
FETÖ'nün 'yeniden yapılanma' çabası deşifre olduFETÖ'nün 'yeniden yapılanma' çabası deşifre olduMersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen "Eagle" mesajlarıyla, FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalıştığı ve para toplamak için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.
Ünlü mafya babasının cezası onandıÜnlü mafya babasının cezası onandıAlaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'e, sevgilisi Melis Çakır'ı dövdüğü gerekçesiyle "kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onandı.
  • 'Sony' fotoğraf ödüllerinde YPG skandalı02 Mart 2018 Cuma 16:56
  • TBMM'den son dakika! Gerekçesi belli oldu02 Mart 2018 Cuma 16:05
  • Gerçek küçük çocuğun intiharıyla ortaya çıktı! Okul müdürü küçük çocuğa defalarca..02 Mart 2018 Cuma 15:50
  • Amerikan mayınıyla yaralanan asker: ‘Frene yüklenmek istedim ama..’02 Mart 2018 Cuma 15:25
  • Afrin'den unutulmayacak fotoğraf02 Mart 2018 Cuma 15:17
  • 8 şehit verdiğimiz kalleş baskında bir detay daha ortaya çıktı!02 Mart 2018 Cuma 15:00
  • Şehidimiz Mustafa Ozan Gökçe toprağa verildi02 Mart 2018 Cuma 14:53
  • G.Saray istiyordu! Sözleşmesi feshedildi02 Mart 2018 Cuma 14:51
  • Helal olsun Yozgatlı! 'Canımızla fedayız' deyip..02 Mart 2018 Cuma 14:47
  • O cani için bir flaş karar daha!02 Mart 2018 Cuma 14:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri