Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ve çektiği müzik klibinde çete üyelerini de oynatan Barış K. de gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalarından biri sayesinde Başkentteki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol eden bir suç örgütü çökertildi.



Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar sonucunda ekipler, geçen ay örgüt üyelerine yönelik üç ayrı operasyondüzenledi. Operasyonlarda, 92 şüpheli gözaltına alındı.



Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında çete üyeleriyle birlikte, "Arada Bir" isimli müzik klibi bulunan şarkıcı Barış K'nin de olduğu öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR



Yapılan çalışmalar sonucunda Arif ve Yavuz Ötleş tarafından yönetilen suç örgütünün, tüm yasa dışı faaliyetleri de ortaya çıkartıldı.

Ötleş kardeşlerin uyuşturucu ticaretinden kazandıkları paraları aklamak için paravan şirket kurdukları belirlendi.



"Şirket" gibi yönettikleri örgütün başına bir genel müdür getiren Ötleş kardeşlerin, üyelerinin sigorta primlerini de ödedikleri tespit edildi.

Öte yandan örgüt, diğer gruplarla girdikleri çatışmalarda ölen 4 çete üyesi ile cezaevine giren örgüt üyelerinin ailelerine düzenli olarak yardım yaptı.