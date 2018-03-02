'Sony' fotoğraf ödüllerinde YPG skandalı

Sony tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasının 2018 ayağında terör örgütü YPG'li bir teröristin bulunduğu fotoğraf finale kaldı.

Yarışmanın Profesyonel fotoğrafçılara açık olan bölümünde, Uygar Önder Şimşek tarafından çekilen ve Güncel Olaylar & Haberler kategorisinde Rakka’nın Geri Alınması serisinin bir fotoğrafında YPG’li bir teröristin tabut taşırken çekilmiş görüntüsü de yer alıyor.

Bu fotoğraf aynı zamanda ilk 50 fotoğrafın övgüye değer bulunduğu profesyonel kısa liste kategorisine girerek Sony'nin deyimiyle "onurlandırıldı".

Bahsi geçen fotoğrafçı Uygar Önder Şimşek'in adını arattığımızda portfolyosundaki bir çok fotoğrafın PKK/PYD/YPG çizgisinde terör gruplarına ait olduğu ve AFP muhabiri olduğu görünüyor. Daha önce Türkiye'de gözaltına alınan, Silopi'de operasyonlar sürerken propoganda yaptığı gerekçesiyle emniyet güçleri tarafından ilçeden çıkarılan Şimşek Sony yarışmasında finale seçildi ve Türk medyasına bu YGP fotoğrafları servis edildi.

Haberi kullanan bir çok teknoloji sitesi ise bu çirkin algı yönetiminin farkına varıp bu fotoğrafı haber içerisinde kullanmadı.

Afrin operasyonunda 8 şehit verdiğimiz bu kara günde, dünya çapında düzenlenen bir yarışmada bu tarz bir ödül verilmesini kabul edilebilir bulmuyoruz.

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