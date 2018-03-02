Okan Buruk, kupadaki Galatasaray maçında hakeme itiraz ederek tribüne gönderilmiş ve PFDK'dan bir maç ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezaya yaptığı itirazı reddetti. Buruk, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek.
03 Mart 2018 Cumartesi15 C.Ahir 1439
- Esed rejimi yine katliam yaptı! Çok sayıda ölü varYola çıktılar! Afrin'e gidiyorlarQuaresma şimdi yandı! 5-10 maç...Afrin'de teröristler saldırdı! Türk askeri kurtardıPYD ve Esed’in kirli yüzü! Korkunç rakamPutin’in ‘füze’ açıklaması sonrası NATO’dan flaş çıkışErzurum’da sıcak çatışma! PKK’lı hainlerin sonu..Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Türkiyesiz olamaz!Twitter’dan açık açık tehdit etti: Şımarıyorsa keseriz! Çok kolayFETÖ'nün 'yeniden yapılanma' çabası deşifre oldu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:05 Güneş 07:29 Öğle 13:22 İkindi 16:30 Akşam 19:03 Yatsı 20:22
- 11°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -1°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 4°C Ankara
- 13°C Antalya
- 5°C Artvin
- 14°C Aydın
- 14°C Balıkesir
- BIST: 116.859 -0.66
- Altın: 161,931 0.57
- Dolar: 3,8162 0.22
- Euro: 4,7035 1.09
Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Quaresma şimdi yandı! 5-10 maç...Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma PFDK'ya sevk edildi. Quaresma 'kural dışı hareket (3-6 maç) ve saldırı (5-10 maç) maddelerinden PFDK'ya sevk edildi.
'Eski Dia'yı izletmek istiyorum'Evkur Yeni Malatyaspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Issiar Dia, bir an önce sahalara dönüp eski performansını taraftarlara izlettirmek istediğini söyledi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Mesut Özil heyecanı!Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda Gattuso'ya övgüler yağdırırken Inter derbisi ve Arsenal eşleşmesiyle ilgili konuştu.
Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında...TFF Tahkim Kurulu, Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onadı. Okan Buruk, Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak.
Galatasaraylı 2 taraftara hapis istemi!Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun’a yabancı madde atan iki Galatasaraylı taraftar hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...
- Uğur Dündar'a büyük şok!
- Bir babanın en ağır yükü!
- Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
- Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, sokakta kalıyor
- İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi
- Yok artık! İnsan gibi görünmemek için..
- Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış
- Bilal Erdoğan itiraf etti: Ben bile bazen...
- Sabah şoku! Çok sayıda araç altında kaldı
- Cinayetleri korumayı öğrenince işlemiş!
- Katliamdan geriye acılı baba ve oğlu kaldı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.