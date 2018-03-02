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Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında...

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Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında...
TFF Tahkim Kurulu, Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onadı. Okan Buruk, Fenerbahçe maçında kulübede olmayacak.
Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında... Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında... Okan Buruk'a kötü haber! F.Bahçe maçında...

Okan Buruk, kupadaki Galatasaray maçında hakeme itiraz ederek tribüne gönderilmiş ve PFDK'dan bir maç ceza almıştı. TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un cezaya yaptığı itirazı reddetti. Buruk, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek.

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