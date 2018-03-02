Hakan Çalhanoğlu'nun Mesut Özil heyecanı!

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda Gattuso'ya övgüler yağdırırken Inter derbisi ve Arsenal eşleşmesiyle ilgili konuştu.

Gattuso'nun gelişiyle birlikte ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, onun için şunları söyledi: "Benim için olağanüstü şeyler yaptı."

"SABIRSIZLANIYORUM"

Inter derbisi için de konuşan 23 yaşındaki orta saha, "O maç için sabırsızlanıyorum. Hep böyle maçları hayal edersiniz" dedi.

"ONUNLA OYNAMAK GÜZEL OLACAK"

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile oynayacakları maçta Mesut Özil karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Hakan, "Onunla oynamak güzel olacak. Şu anda hem saha içi hem de saha dışında kariyerimin en iyi dönemini geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

"OYNAMADAN İDMANLARA ÇIKMAK BERBATTI"

Bayer Leverkusen'deyken aldığı 4 aylık ceza hakkında da konuşan milli futbolcu, "Oynama imkanı olmadan idmanlara çıkmak berbattı. Kişisel bir antrenörüm vardı. Hızımı geliştirmiştim ama sonuçta futbolcuyum. Maç oynamam lazım" diye konuştu.

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