IMF'den Trump açıklaması: Endişe duyuyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya sokacağı gümrük vergilerinin hem Amerikan ekonomisine hem de diğer ülkelere zarar vereceğini belirterek, "ABD tarafından önerilen tedbirlerin, fiilen ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için ulusal güvenlik gerekçesini kullanmasını artırmasından endişe duyuyoruz." dedi.

IMF Sözcüsü Rice, yaptığı açıklamada, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergisi getirme planını eleştirdi.

ENDİŞE DUYUYORUZ

ABD'nin ulusal güvenliğini korumak gerekçesiyle ithalat kısıtlamalarına başvurmasının diğer ülkeler tarafından da kullanılabileceği uyarısında bulunan Rice, açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ithalat kısıtlamaları muhtemelen sadece diğer ülkelere değil, çelik ve alüminyumu en fazla kullanan imalat ve inşaat sektörleri de dahil olmak üzere Amerikan ekonomisine de zarar verecek. ABD tarafından önerilen tedbirlerin, fiilen ülkelerin ithalat kısıtlamalarını meşrulaştırmak için ulusal güvenlik gerekçesini kullanmasını artırmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerry Rice ayrıca, IMF'nin, ABD ile ticaret partnerlerini, ticari bariyerleri azaltmak için iş birliği yapmaya ve anlaşmazlıkları olağanüstü tedbirlere başvurmadan çözmeye teşvik ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, dün, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.

Ekonomistler, Donald Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel hisse senedi piyasaları da ticaret savaşı endişeleriyle haftanın son işlem gününde negatif seyrediyor.