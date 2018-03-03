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Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın son dönemde bir dizi ileri teknoloji silah sistemleri geliştirdiğini belirtti ve ülkesinin yeni nükleer cephaneliğini tanıttı.
Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz
Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz

Putin, 18 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi düzenlediği son Federal Meclis konuşmasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söyledi.

"BATI'NIN RUSYA'YI DİNLEME ZAMANI GELDİ"

Söz konusu sistemlerin ABD'nin Rusya'nın nükleercaydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider, Batı'nın Rusya'yı dinleme zamanının geldiğini vurguladı.

"ŞİMDİYE KADAR KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ, ŞİMDİ SİZ DİNLEYECEKSİNİZ"

Putin, Rusya'nın yıllar boyunca ABD'ye yaptığı silahsızlanma anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının karşılık bulmamasının ardından harekete geçtiğinin altını çizerek, "Rusya'nın balistik füze anlaşmasından çekilmemesi için ABD'ye yaptığı çağrılar, sınırlarına yakın Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirilmemesine yönelik çağrılar görmezden gelinmeseydi, Rusya'nın bu silahlara ihtiyacı olmazdı. Hiç kimse, bizimle sorunun kaynağı hakkında konuşmadı. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi siz dinleyeceksiniz!"ifadelerini kullandı.

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