Katar'da hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası'na ev sahiplik yapacak olan Katar'da hazırlıkla sürüyor.

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumların, dünya kupasının başlangıç tarihinden 2 yıl önce tamamlanacağını belirtti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapılması kapsamındaki altyapı projelerinin uygulanmasından sorumlu Projeler ve Miras Yüksek Kurulu İletişim Dairesi Müdürü Fatıma Nuaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurul, ana yüklenici firma stadyum alanındaki çalışmalarını, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapılacak tarihten 2 yıl önce tamamlamayı planlıyor." dedi.

Uluslararası Halife Stadyumu'nun Mayıs 2017'de tamamlandığını ve halihazırda 7 stadyumda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nuaymi, ana yüklenici firma tarafından, 2018 yılı sonunda bunlardan ikisinin tamamlanması yönünde çalışmalarını planlandığını aktardı.

Nuaymi, ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ambargosunun, Dünya Kupası ev sahipliğine hazırlık için yürütülen çalışmaların tamamlanması için belirlenen süreyi etkilemediğini vurguladı.

Bazı basın yayın organlarında; 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının bir kısmının Katar'ın dışında yapılacağı ya da FIFA'nın organizasyon görevini Katar'dan almayı planladığına ilişkin haberleri yalanlayan Nuaymi, "Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak tek ülke. 21 Kasım'da başlayıp, 18 Aralık 2022'de oynanacak final maçına kadar 64 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Final karşılaşmasının tarihi de Katar'ın Milli Günü'ne denk geliyor." diye konuştu.

Nuaymi, ülkesinin "2022 Dünya Kupası organizasyonu konusunda açık bir medya kampanyasıyla karşı karşıya olduğuna" dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu Dünya Kupası, tüm bölge için iyi bir adım. Bir dünya kupasının ilk defa Arap-Müslüman topraklarında gerçekleştiriliyor olması tüm Arap halkları için manevi bir miras ve övünç kaynağı olacak. Ayrıca, bölge ülkelerinin tümünde ekonomik, gelişimsel, insanlık, sosyal ve çevresel miras da bırakacak."

Geçtiğimiz aylarda bazı basın yayın organlarında yayımlanan; 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarının bir kısmının Katar'ın dışında yapılacağı ya da FIFA'nın organizasyon görevini Katar'dan almayı planladığına ilişkin haberler yer almıştı.