AK Parti düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor...

AK Parti, son dönemde özellikle CHP'li belediyelerde ortaya çıkan imar ve ihaleyolsuzluklarından da hareketle önemli bir çalışma yaptı. Belediyelerin şeffaflaştırılması için imar ve ihalelere ilişkin toplantıların sanal ortamda canlı yayımlanması gündemde. AK Parti'nin 2019 yılında uygulanmaya başlanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemelerini hazırlamak için oluşturduğu 5 komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Bu komisyonların yaptıklarını değerlendirmek üzere oluşturulan üst komisyon ise geçtiğimiz gün toplandı. Başkanlar toplantıda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları yürüten komisyon kapsamlı bir çalışma yaptı. Komisyon daha önce büyükşehir dışında kalan illerin bütün şehre dönüştürülmesi için de çalışma yapmış ve ancak gelecek pakette bu düzenlemenin yer almaması benimsenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda bu çalışmalar bir kez daha masaya yatırılıp düzenlemeler netleştirilecek.
AKÇELİ İŞLERE DENETİM
Komisyona verilen bilgiye göre, büyükşehir belediyeleri ile ilgili yasada değişiklik yapılacak. Paketteki en önemli düzenleme belediyelerin akçeli işleri ile ilgili olacak. İmar, bütçe, ihale gibi faaliyetlerin daha sıkı denetlenmesine ilişkin mekanizmalar oluşturulacak. Mevcut denetim mekanizmalarının çoğaltılması, ara kademeler eklenmesi de gündemde. Özellikle bir kalemde trilyonlarca lira rant yaratan imar düzenlemeleri, trilyonlarca liralık ihalelerin sıkı bir denetime alınması hedefleniyor.
İNTERNETTE YAYIN
Düzenlemelerin esas hedefi belediyelerin şeffaflaşmasını sağlamak. Bunun da 'dijital şeffaflık' ile hayata geçirilmesi planlanıyor. Sisteme göre imar kararlarının alındığı toplantılar ile belediye ihalelerinin kamuya açık yapılması gündemde. Toplantıların internet ortamında canlı yayımlanması, isteyenin takibine açık olması düşünülüyor.
AYRI BAŞKANLAR
Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi başkanı aynı kişi olmayacak. Bu düzenlemeyi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği belirtiliyor.
GENEL SEKRETERLİK
Büyükşehirlerde işlemlerin daha hızlı ve iyi yürümesi için nüfusa göre sekreterlik sayısının artırılmasıda düşünülüyor. Aynı zamanda belediye encümeninin yapısı da değişecek.
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AK Parti düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor...
AK Parti, son dönemde özellikle CHP'li belediyelerde ortaya çıkan imar ve ihaleyolsuzluklarından da hareketle önemli bir çalışma yaptı. Belediyelerin şeffaflaştırılması için imar ve ihalelere ilişkin toplantıların sanal ortamda canlı yayımlanması gündemde. AK Parti'nin 2019 yılında uygulanmaya başlanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemelerini hazırlamak için oluşturduğu 5 komisyon, çalışmalarını sürdürüyor. Bu komisyonların yaptıklarını değerlendirmek üzere oluşturulan üst komisyon ise geçtiğimiz gün toplandı. Başkanlar toplantıda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları yürüten komisyon kapsamlı bir çalışma yaptı. Komisyon daha önce büyükşehir dışında kalan illerin bütün şehre dönüştürülmesi için de çalışma yapmış ve ancak gelecek pakette bu düzenlemenin yer almaması benimsenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda bu çalışmalar bir kez daha masaya yatırılıp düzenlemeler netleştirilecek.
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