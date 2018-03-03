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Meteoroloji'den kritik uyarı

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Meteoroloji'den kritik uyarı
Meteoroloji, bugün İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı..İstanbul'da bugünden başlayan sağanak yağışın 7 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den kritik uyarı Meteoroloji'den kritik uyarı Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da hava sıcaklığı 6 ila 10 derece artacak.İstanbul'da bugünden başlayan sağanak yağışın 7 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinde lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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