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Türkiye'den flaş Suriye mesajı: Hazırız!

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Türkiye'den flaş Suriye mesajı: Hazırız!
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki kritik durumdaki hasta ve yaralıları tedavi etmeye hazır olduğunu söyledi.
Türkiye'den flaş Suriye mesajı: Hazırız! Türkiye'den flaş Suriye mesajı: Hazırız! Türkiye'den flaş Suriye mesajı: Hazırız!

Koru, İngiltere'nin çağrısı üzerine Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek toplanan BM İnsan Hakları Konseyinin "acil oturumunda" yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Konseye sunduğu karar tasarısını desteklediklerini belirtti.

Esed rejiminin Doğu Guta'daki kuşatmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koru, Türkiye'nin en başından bu yana Suriye'de gerginliğin azaltılması ve ateşkes ilan edilmesine ilişkin tüm girişimlere katkıda bulunduğunu anımsattı.

Koru, Türkiye'nin rejimin garantörleriyle olan temaslarında da Esed rejiminin insan hakları ihlalleri ve ülkede kötüye giden insani duruma ilişkin endişelerini ilettiğine dikkati çekerek, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız birçok vesileyle görüştüğü Rusya Devlet Başkanı'na (Vladimir Putin) Doğu Guta'daki vahim insani durumu dile getirdi." dedi.

Türkiye'nin Suriye halkına yönelik insani yardımlarını artırarak sürdüreceğini, BM ve uluslararası toplumun bu tür çabalarını da desteklemeye devam edeceğini belirten Koru, "(Doğu Guta'daki) Kritik hasta ve yaralı sivilleri Türkiye'de tedavi etmeye hazır olduğumuzun altını çizmek isterim." diye konuştu.

Koru, Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunması için Türkiye'nin çabalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Binden fazla hasta ve yaralı sivil tahliye bekliyor

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda", İngiltere'nin sunduğu karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak.

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki binden fazla yaralı ve hastanın acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere de BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah düzenlediği basın toplantısında, Doğu Guta'taki binden fazla yaralı ve hastanın tahliyesine dair rejim ile hala bir anlaşmaya varılamadığını söylemişti.

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