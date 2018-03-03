Eylem hazırlığındaki teröristlere şafak baskını!

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan, kırsal alana eleman temin eden ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aranan zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.