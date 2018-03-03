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İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup..

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İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup..
ABD, Türkiye ve Rusya’yı denetim altına alarak Suriye'yi bölmek için gizli kulis yapıyor.
İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup.. İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup.. İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup..

 ABD, 11 Ocak’ta Washington’da topladığı İngiliz, Fransız, Ürdünlü ve Suudi temsilcilerle Suriye’nin bölünmesini konuştu. ABD’nin bölme planında Astana-Soçi sürecini baltalayarak Cenevre’yi öne çıkarmak bulunuyor.

Lübnan merkezli Al Akhbar haber sitesinin Washington’daki İngiliz Büyükelçiliği’nden aldığı bir telgrafa göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield 11 Ocak’ta bazı Batılı ve Ortadoğulu ülke temsilcileriyle Washington’da yaptığı bir görüşmede ABD’nin bölünmüş bir Suriye stratejisini özetledi. İngiliz diplomat Benjamin Norman imzalı telgrafta ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan ile Ürdün’den temsilcilerin oluşturduğu “küçük grubun” 11 Ocak’ta Washington’da yaptıkları ilk toplantıda alınan kararlar bulunuyor. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda 20 askeri üssse sahip olduğunu açıklamıştı.

ABD KALICILIK PEŞİNDE

Telgrafta, ABD cephesinin Suriye özelinde başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere bölgeye ilişkin plan ve hedefleri yer alıyor. Belgeye göre David Satterfield, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’a karşı kazanılan zafere rağmen Suriye’de Amerikan askeri varlığını sürdürmeye karar verdiğini doğruladı. Bunun Amerika’ya maliyetinin ise yılda 4 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi.

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SINIR DEYRİZOR

Belgeye göre geçen ay, ABD savaş uçaklarının, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde Esed rejimi askerlerini ve Rus paralı asker ordusu Wagner’i vurması, fiili olarak Fırat’ın doğusu için sınır çizme girişimiydi. ABD Fırat’ın batısı ve doğusu arasında bir ateş hattı oluşturmaya çalışıyor. Amerikalılar, altı hafta önce Suriye Grubu’ndaki müttefiklerine, bir sonraki hedefin ülkenin doğusunu geri kalanından ayırmak olduğunu söyledi.

BEŞ AŞAMA

Belgede Suriye’de hayata geçirilmesi gereken beş aşamadan bahsediliyor. Bu aşamalar sırasıyla; Suriye’yi bölmek, Türkiye’yi denetim altına almak, BM Suriye Özel Temsilcisi Stephan de Mistura’yı ABD amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Soçi sürecini sabote etmek ve Suriye muhalefetini etki altına almak.

SOÇİ’YE SABOTAJ

“Küçük Grup”un hedefinde Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana’nın ardından başlattığı Soçi süreci de var. Belgedeki ara başlık “Soçi’yi kullanmak ve sabote etmek”. Soçi’nin önemini yok etmek için de “Cenevre sürecinin yeniden canlandırılması” öngörülüyor.

İLİŞKİLER DÜZELMEYECEK

ABD’li temsilci toplantıda PKK/PYD’nin Cenevre’ye dahil olması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin bunu engellediğini belirten ABD’li diplomat Türk-Amerikan ilişkilerinin zaten kötü olduğunu ve daha da iyiye gitmeyeceğinin kesin olduğunu belirtiyor.

Karanlık toplantının katılımcıları

ABD cephesinin Suriye özelinde başta Türkiye, Rusya ve İran olmak üzere bölgeye ilişkin plan ve hedeflerinin yer aldığı telgrafı çeken isim Benjamin Norman İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği’nde görevli. 12 Ocak’ta çekilen telgrafta 11 Ocak’ta Washington’da düzenlenen toplantıya katılan isimler şöyle sıralandı: Toplantıya, Satterfield haricinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Suriye Masası Başkanı Hugh Clary ve Fransa Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika birimi Başkanı Jerome Bonnafon katıldı. Washington’ın iki Arap müttefiki de toplantıda yer aldı: Ürdün Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Nawaf Wasfi al-Tal ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğgeneral Jamal al-Aqeel.

Ankara'ya karşı ön hazırlık

Ürdünlü temsilcinin “bütün zamanların en gizli kamu toplantısı” olarak adlandırdığı ilk toplantıda Almanya, Mısır ve Türkiye’nin de bu gruba davet edilmesi tartışılıyor. Türkiye ile çetin geçecek müzakerelerden dolayı önce bir blok oluşturmak için davette acele etmeme kararı alınıyor. Mısır ve Almanya’nın davet edilmesi kararlaştırılıyor.

YENİ ŞAFAK

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