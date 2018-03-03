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'Gerekirse bizi vurun ama hainleri öldürün'

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'Gerekirse bizi vurun ama hainleri öldürün'
8 şehit verdiğimiz 1.083 rakımlı tepede Mehmetçik destan yazdı. Bölgedeki tim komutanının uçaklar için “Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun” dediği öğrenildi.
'Gerekirse bizi vurun ama hainleri öldürün' 'Gerekirse bizi vurun ama hainleri öldürün' 'Gerekirse bizi vurun ama hainleri öldürün'

Afrin'de 100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu.Bu sırada çatışma çıktı. Göz gözü görmüyordu. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düşmüştü. Yoğun sis sebebiyle silahlı insansız hava araçlarının görüş alanı kapalıydı. Çatışma saatlerce sürdü. Kahramanca direnen Mehmetçik 22 teröristi öldürürken 8 askerimiz şehit düştü. Fakat 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi. 

GEREKİRSE BİZİ DE VURSUN AMA TERÖRİSTLERİN HEPSİ ÖLSÜN

Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar’ın bölgeden aktardığına göre, tim komutanı uçaklara telsizden “Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun.Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün” diye anons geçti.

73 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçiğin ortaya koyduğu karşı duruş teröristlerin beklediklerinin tersi bir sonuç verdi. Hainlerin büyük çoğunluğu öldü. Çatışmada 73 terörist etkisiz hâle getirildi.

ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TATTIK BİZ

Kahramanca şehit olan 8 asker ile yaralanan 13 askerlerden çoğunluğu bölgeye İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı’ndan gitmişti. Askerler, meskun mahal temizliği eğitimi görmüş, birçoğu Sur’da da görev almıştı. 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç onlardan biriydi. Koç, harekâta katılmak için Diyarbakır’daki birliğinden silah arkadaşları ile geçen hafta yola çıkmış, Gaziantep İslahiye’deki toplanma merkezinde cuma namazını kılmıştı. Astsubay Koç, cuma namazına giderken Erdem Bayazıt’ın “Bulmak” isimli şiirinden “Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” bölümünü okumuştu.

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