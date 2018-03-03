Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist Refik İ., 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.
Refik İ. şu itiraflarda bulundu: PYD, YPG ve YPJ, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından hayata geçirilen bir proje. Bizler de onların kuklası gibi her gün ölüyor, ya da öldürüyorduk...
Mahkeme, teröristi Türkiye toprakları içinde güvenlik güçlerine karşı herhangi bir silahlı saldırıda bulunmadan kendiliğinden teslim olup itiraflarda bulunması nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırırak serbest bıraktı.
03 Mart 2018 Cumartesi16 C.Ahir 1439
- Mahir Ünal: Israrla Amerika’ya götürmek istedilerNuri Şahin'e büyük alçaklık!Dolandırıcıların yeni hedefi! İcralık oluyorlarYılmaz Vural'dan flaş karar! 'Tövbe bundan sonra'G.Saray'da skandal! Ödenmemiş doğalgaz faturası...Sibirya soğuğu Avrupa'yı ele geçirdiAslan Karabük deplasmanında! Muhtemel 11'ler40 milyar 11 bankanın"Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz"Pizza devinden şok karar! 94 şube birden kapatıyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:05 Güneş 07:29 Öğle 13:22 İkindi 16:30 Akşam 19:03 Yatsı 20:22
- 17°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 12°C Afyon
- 3°C Ağrı
- 12°C Amasya
- 12°C Ankara
- 16°C Antalya
- 8°C Artvin
- 16°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 116.859 -0.66
- Altın: 161,892 0.54
- Dolar: 3,8162 0.22
- Euro: 4,7035 1.09
Teslim olan YPG’liden bomba itiraflar! Başta ABD olmak üzere..
Şanlıurfa Suruç'ta teslim olup mahkeme önüne çıkartılan YPG'li terörist itiraf etti: PYD, YPG ve YPJ, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından hayata geçirilen bir proje.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist Refik İ., 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahir Ünal: Israrla Amerika’ya götürmek istedilerAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Yavuz Sultan Selim’in kaftanının restorasyon bahanesiyle ısrarla Amerika’ya götürülmek istendiğini ve kendisinin de buna karşı çıktığını belirtti.
"Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programında konuştu.
'Kulaklarımızı kestiler, tırnaklarımızı söktüler'İnsan kaçakçılarının kişi başına 8 bin dolar alıp Afganistan'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri ve Erzurum'da bir yere kapatıp günlerce işkence ettikleri 100'ün üzerinde göçmen, kapatıldıkları yerden kaçarak polise sığındı.
Terör hedefleri obüslerle vuruluyorTürk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten terör hedeflerini ateş altına aldı.
Tunceli'de PKK cephaneliği ele geçirildiTunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, Ovacık ilçesi kırsalında terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonlarda 7 adet değişik çap ve markada tüfek, 55 bin adet mermi, bol miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanıl
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Boşanmak istedi! Şok! Sesi duyanlar...
- Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...
- Uğur Dündar'a büyük şok!
- Bir babanın en ağır yükü!
- Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
- Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, sokakta kalıyor
- İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi
- Yok artık! İnsan gibi görünmemek için..
- Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış
- Bilal Erdoğan itiraf etti: Ben bile bazen...
- Sabah şoku! Çok sayıda araç altında kaldı
- Cinayetleri korumayı öğrenince işlemiş!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.