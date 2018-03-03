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FETÖ'den aranan ünlü iş adamı teslim oldu

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FETÖ'den aranan ünlü iş adamı teslim oldu
FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu polise teslim oldu. Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
FETÖ'den aranan ünlü iş adamı teslim oldu FETÖ'den aranan ünlü iş adamı teslim oldu FETÖ'den aranan ünlü iş adamı teslim oldu

İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçılar Birliği'ne yönelik yapılan FETÖoperasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlupolise teslim oldu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamüller İhracatçılar Birliği'nin 27 Ocak 2014'te, 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin lira olmak üzere toplam 7 milyon 400 bin lira parayı FETÖ liderinin talimatıyla başka hesaplarda çekilerek Bank Asya'ya yatırıldığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Birlik Başkanı Zekeriye Mete, yardımcıları Subet Çiçek ve Kazım Taycı ile birlik çalışanları İ.S.Ş., A.A., Y.D. ve M.M.A. gözaltına alındı. Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu ise hakkında gözaltı kararı olduğu halde adreslerinde bulunamadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 12 Şubat 2018 günü Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Aranan işadamı Kadiroğlu, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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