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TSK bu sabah duyurdu! Raco’da büyük temizlik

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TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 43. gününe girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434'e yükseldi. Ramadiye ve Hamilek köyleri teröristlerden temizlendi.
TSK bu sabah duyurdu! Raco’da büyük temizlik
TSK bu sabah duyurdu! Raco’da büyük temizlik TSK bu sabah duyurdu! Raco’da büyük temizlik TSK bu sabah duyurdu! Raco’da büyük temizlik

Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK’lı teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. Karadan ateş destek unsurlarıyla havadan jetler, ATAK helikopterleri ve SİHA’larla desteklenen operasyonda dün TSK ve ÖSO, sekiz askerin kahramanca şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe ile birlikte üç köy ve iki tepeyi daha PKK/PYD/YPG’den kurtararak Raco beldesi merkezine dayandı. Kent merkezine yakın mahalllerde TSK destekli ÖSO unsurları ile YPG’li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 

TSK'dan bu sabah yapılan açıklamada Ramadiye ve Hamilek köylerinin teröristlerden temizlendiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının  2434'e ulaştığı bildirildi.

10:10 :TSK ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini teröristlerden temizledi.

09:46 : Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

08.00 : Raco'nun kuzeyindeki köylerin de alınmasıyla bugün belde merkezine operasyon bekleniyor. 

07.55 : Terör örgütünün Balilköy tepesindeki tünelleri hava saldırılarıyla temizlendi.

07.45 : Türk savaş uçakları ve helikopterler, Cinderes bölgesindeki terör mevzilerine bomba yağdırdı. Hava harekatının gerçekleştiği köyler Ramadiya ve Hamelka.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

 Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir kısmı kent merkezinden de görüldü. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

RACO MERKEZE ULAŞILDI

Havadan savaş uçakları, SİHA’lar ve ATAK helikopterleri karadan da ateş destek unsurları ile desteklenen TSK ve ÖSO unsurları dün Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Böylece, Raco beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

8 ASKERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TEPE ELE GEÇİRİLDİ

İlerleme sırasında, önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada sekiz askerin kahramanca çarpışıp şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi. TSK ve ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ’ın işgalindeki Afrin’de biri belde merkezi, 91’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 21’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

İRAN MİLİSLERİ VE ŞEBBİHALAR ÖLDÜRÜLDÜ

Şaran, Cinderesi, Şeyh Hadid ve Raco genelinde PKK mevzilerinin tamamı vuruldu. İki gün süren bombardımanlarda 140’tan fazla PKK’lı terörist ve destek için gelen Esed destekli Şebbihalar ile İran güdümlü Şii militan etkisiz hale getirildi. Hizbullah’a yakın Meyadin haber ajansı 36 Şii militanın son operasyonda öldürüldüğü bilgisini verdi. Yeni Şafak’ın ulaştığı saha kaynakları da aynı süreç dahilinde Esed destekli 17 Şebbiha’nın da son 48 saat içerisinde Raco bölgesinde öldürüldüğünü kaydetti.

SAVAŞIN EN ZORLU CEPHESİ

TSK ve ÖSO birliklerinin ‘savaşın en zorlu cephesi’ olarak gösterdiği sarp dağlarla örülü Raco ve çevresinde yürütülen operasyon kapsamında Canka, Haydariyye köylerinin alınması sonrası 1083 rakımlı tepeye taarruz başladı. PKK’nın hain pususu ile şiddetlenen çatışmaları müteakip kritik tepe teröristlerden temizlendi. Raco merkezine yürüyüşünü sürdüren Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Aşağı ve Yukarı Meskenli köyleri ile Mamelin köyünde kontrol sağladı. Devam eden ilerleyişe paralel olarak 200 kişilik PKK’lı grup ise güneydeki Hacı Halil köyüne kaçtı. SİHA’ların yakın takibinde olan grup 4 savaş uçağı tarafından nokta atışları ile vuruldu. Cuma sabah saatlerinde ise Raco ve Badenli kasaba merkezlerine dönük operasyon başladı. Kasaba merkezine ulaşan birlikler mayın ve sivilleri kullanarak kurulacak tuzaklara karşı önleme faaliyeti başlattı.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen obüs yüklü 5 araçlık TIR konvoyu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen konvoyun birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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