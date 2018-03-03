Fenerbahçe Real Madrid'i dize getirdi!

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya geldi.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 86-83 kazandı.
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Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya geldi.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 86-83 kazandı.