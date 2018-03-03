Emekli zammı arttı

9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammını merakla bekliyor. Zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu nedenle enflasyon verileri takibe alınırken, zam oranına ilişkin ipuçları da var. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketine göre de 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.48 oldu. Bütün bu gelişmeler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının artabileceğini gösterdi. Ancak kesin oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler ortaya koyacak.
EK ÖDEME YÜKSELECEK
Temmuz'da emeklilere ödenen ek ödeme de zamlanacak. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme her ay ödeniyor. Tutarı da maaşa göre değişiyor. Emekliler her ay maaşın yüzde 4'ü ya da 5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş yükseleceğinden, bunun üzerinden hesaplanan ek ödeme de artacak.
KATKI PAYI ALINMASIN
Emekliler, sağlıktan alınan katılım paylarının kaldırılması beklentisi içerisinde. Yaşa bağlı olarak hastanelere ve eczanelere daha fazla giden emekliler, maaşlarından kesilen katılım paylarına son verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de belli bir yaşa gelen emeklilerin sağlık hizmeti ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekerek, "Çalıştıkları dönemde yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen emeklilerden katkı payı alınmasından rahatsızlık duyuyoruz. Emeklilerimizin aylıkları sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının ardından katkı payı kesintisiyle düşüyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını istiyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından muayene, ilaç ve reçete katılım payı kesilmeyecek. Emekliler sağlıktan ücretsiz yararlanacak..
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Emekli zammı arttı
9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammını merakla bekliyor. Zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu nedenle enflasyon verileri takibe alınırken, zam oranına ilişkin ipuçları da var. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketine göre de 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.48 oldu. Bütün bu gelişmeler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının artabileceğini gösterdi. Ancak kesin oranı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı veriler ortaya koyacak.
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