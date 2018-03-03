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Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu

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Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş bir arazide 15 yaşında bir lise öğrencisi kafasından vurulmuş şekilde bulundu.
Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu Lise öğrencisi boş bir arazide ölü bulundu

Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi’nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki lise öğrencisi M.K. boş bir arazide yer yatarken bulundu. M.K.’nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından M.K.’nin ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, M.K.’nin kafasından tabanca ile bir el ateş edilerek öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan savcı incelemesinden sonra M.K.’nin cansız bedeni Gebze Merkez Mezarlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan M.K.’nin ailesinin çocuklarından bir gündür haber alamadıkları ve emniyete kayıp başvurunda bulundukları öğrenildi.


Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

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