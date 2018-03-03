PKK'ya büyük darbe! İnlerinden neler çıktı neler

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 küçük tüp, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 1 ton 240 kilogram esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 küçük tüp, yaşam ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.