Et fiyatları yüzde 25 düştü

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 81 ilde mağazası olan A101 ve BİM marketlerine et satışını başlatmasıyla vatandaşın sofrası ucuzladı.

Anlaşmalı marketlerin kuşbaşı etin kilosunu 31 liradan, kıymanın kilosunu 29 liradan satmasıyla birlikte, dört ay içerisinde anlaşmalı olmayan diğer büyük marketler de et fiyatlarında indirim yaptı. ESK, 4 ayda yaklaşık 25 bin ton et satışı yaptı. Piyasada etin satış fiyatı da yüzde 20-25 düştü. 29 Ekim tarihinde 36 TL olan kıymanın fiyatı 29 TL'ye, kuşbaşı etin kilosu ise 40 TL'den 32 TL'ye indi.



REGÜLASYONU SAĞLADIK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba " Amaç, piyasada regülasyonu sağlamaktı. Biz bunu yaptık" dedi.



YAPILAN İTHALAT GEÇİCİ

Bakan Fakıbaba, orta ve uzun vadede de planları olduğunu belirterek, "Şu anda üretimimiz yeterli değil. Ama insanlarımızın kırmızı et ihtiyacı var. Yapılan canlı hayvan ve et ithalatı geçicidir. 3 yıl sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız" dedi. Üretici önünü görene kadar ve piyasada fiyat belli bir seviyeye gelene kadar satışın devam edeceğini söyleyen Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti: "Benim amacım et satmak değil ki, piyasadaki fiyatları normal seviyeye çekmek. Bütün marketlere verirsem o zaman yerli üreticiyi mahvederim. 6 bin ton et veriyorum. Elimde 15 bin ton olsa vermem. Regülasyon yapıyorum."