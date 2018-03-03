Pizza devinden şok karar! 94 şube birden kapatıyor

İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerinden Prezzo ülke genelinde 94 şubesini kapatacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, merkezi ABD’de bulunan yatırım şirketi TPG Capital’ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo’nun İngiltere genelinde toplam 94 şubesinin kapatılmasının planladığı bildirildi.

Şirketin ülke genelinde 94 restoranı kapatmasının ardından toplam 208 restoranla faaliyetine devam etmesi öngörülüyor. Prezzo, geçen yıl 217 milyon sterlin, yaklaşık 240 milyon euro civarında gelir elde etmişti.

Prezzo, yakın zamanda mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti.

Prezzo, 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterline satın alınmıştı ve 4500 kişi çalıştırıyordu.