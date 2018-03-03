40 milyar 11 bankanın

Borsada işlem gören 11 mevduat bankasının net karı, geçen yıl yüzde 26,8 artışla 32,4 milyar lira oldu. Halka açık olmayan Ziraat Bankası ise geçen yıl tek başına 7,9 milyar lira net kar elde etti. Ziraat de dahil edildiğinde 11 bankanın net kar toplamı 40,3 milyar lirayı aşıyor.

Geçen yıl yüzde 31 artışla 49 milyar lirayı aşan bankacılık sektörü karının bu denli yükselmesi, yüksek faiz oranlarıyla açıklanıyor. İşletmelerin kullandığı ticari krediler ile vatandaşın aldığı konut ve araç kredilerinin yıllık maliyeti yüzde 16’dan başlayıp yüzde 21’e kadar çıkıyor. Yüksek faizler, bankaların geçen yıl 251 milyar lira faiz geliri el etti.

BANKALARIN ÖZ KAYNAK KARLILIĞI DAHA DÜŞÜK

Borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi’nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2017 sonu itibarıyla 2 trilyon 168 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam, 2016 sonuna kıyasla yüzde 20,3 artışa işaret etti. Bu 10 mevduat bankasının 2017’deki net karı, bir önceki yılın sonuna göre yüzde 26,8 artarak 32 milyar 394 milyon lira liraya ulaştı. Bankalar, 2016 yılında 25 milyar 537 milyon lira net kar elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, 2017’de yüzde 19,4 artarak 232 milyar liraya dayanırken, ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 15,2 düzeyinde gerçekleşti.

ICBC TURKEY BANK’IN KAR ARTIŞI YÜZDE 210

Borsa İstanbul’daki mevduat bankaları arasında geçen yıl en fazla net karı 6 milyar 344 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası’nı 6 milyar 39 milyon lira ile Akbank ve 5 milyar 308 milyon lira ile İş Bankası izledi. Net karını 2016 sonuna göre en çok artıran banka ise ICBC Turkey Bank oldu. Kar artışı yüzde 210,1 olan ICBC Turkey Bank’ı, yüzde 45,6 ile Halkbank ve yüzde 37,7 ile VakıfBank takip etti. Ortalama öz kaynak karlılığı en yüksek banka ise VakıfBank oldu. 2017 sonu itibarıyla ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 17,4 düzeyinde bulunan VakıfBank’ı, yüzde 16,64 ile Akbank ve yüzde 16,62 ile Garanti Bankası izledi.

Ziraat’in karı 10 bankanın toplam karının 4’te biri

Borsa İstanbul’da işlem görmeyen Ziraat, 434,3 milyar TL ile Türkiye’nin en büyük aktif toplamına sahip bankası olurken, net karını da 2017’de bir önceki yıla yüzde 20,7 artırarak 7 milyar 940 milyon liraya çıkardı. Ziraat’in geçen yılki net karı, Borsa İstanbul’daki 10 mevduat bankasının toplam karının yaklaşık 4’te birine denk geliyor. Bankanın ortalama öz kaynak karlılığı da 2017 itibarıyla yüzde 18,4 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net karı, 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 49 milyar 122 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2016’da 37 milyar 530 milyon lira kar elde etmişti.