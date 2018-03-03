Aslan Karabük deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 24. hafta maçında bu akşam son sıradaki Kardemir Karabükspor'a konuk oluyor.

Süper Lig'de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Özgür Yılmaz, İshak Doğan, Kage, Osman Çelik, Traore, Ibanez, Leandrinho, Ergin Keleş

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim