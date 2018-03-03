Sibirya soğuğu Avrupa'yı ele geçirdi

AFP haber ajansına göre kara kış koşulları nedeniyle 23’ü Polonya’da, toplam 60 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu evsizler.

İspanya ve İtalya’da da hava koşulları nedeniyle can verenler oldu. İspanya’da hayatını kaybeden üç kişiden biri terk edilmiş bir kamyonda yaşayan evsizdi.

AFP Slovakya’da yedi, Çek Cumhuriyeti’nde altı, Litvanya’da beş, Fransa’da dört, İspanya’da üç, Sırbistan’da iki, İtalya’da iki, Slovenya, Romanya, İngiltere, İsveç, Norveç ve Hollanda’da birer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te 3 bin evsiz insan için acil barınaklar kuruldu.

İngilizler, Sibirya soğuklarına ‘Doğudan gelen canavar’, İsveçliler ‘Kartopu’, Finlandiyalılar ‘Çarşamba’ ve Hollandalılar ise ‘Sibirya ayısı’ olarak tanımlıyor.

EN BÜYÜK RİSK GRUBU

Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı. Açıklamada “Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları bulunan fiziksel ya da akıl sağlıkları sınırlı insanlar en büyük risk altında” denildi.

Emma fırtınası güneyden İngiltere ve İrlanda’ya yaklaşırken, İrlanda uzun yıllar sonra en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya.

Dublin’den tüm uçuşlar askıya alındı. Fransa’nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü.

2 BİN SÜRÜCÜ YOLDA KALDI

Fransa’nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Amsterdam ve Cenevre’de bazı uçuşlar iptal edildi.

Fransa’nın güneyinde Montpellier kenti yakınlarında yoğun kar yağışı

Avrupa’nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor.

Öte yandan Portekiz ve Fransa’dan gelen Emma fırtınasının ise İrlanda ve İngiltere’nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.