'Konferans var' diye çağırdılar! Fidye tuzağı kurdular

Eski Musul valisinin konferans bahanesiyle İstanbul’a getirilerek kaçırdığı ve yakınlarından 150 bin dolar fidye istendiği ortaya çıktı.

Irak’ın Musul eski valisi Faisal Al Yawar’ın iki yıl önce fidye çetesi tarafından konferansa diye çağrıldığı İstanbul’dan kaçırıldığı belirlendi. Fidyecilerin 150 bin dolar istediği eski valinin bulunması için MİT ve polisin çalışması devam ediyor

Eski Musul valisi Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar, 2016 yılında Suudi Arabistan merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından Mısır’daki Körfez Araştırma Geliştirme Konferansı’na davet edildi. Mısır’danvize alamayan Faisal Al Yawar’i arayan fidye şebekesi, konferansın İstanbul’a alındığını söylerek Türkiye’ye çağırdı.

15 BİN DOLAR PARA İSTEDİ

Al Yawar, 22 Ekim 2016’da Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı, eşine iyi olduğunu bildirdi. Bir gün sonra da Kerkük’teki arkadaşını arayarak acil 150 bin dolar hazırlayıp Bağdat’tan gelecek olan Ebu Ömer adındaki kişiye vermesini istedi. Sonrasında gönderilen mesajda, “Parayı ver. Dönünce anlatırım. Beni arama, sadece mesaj at” ifadesini gören arkadaşı Yawar’ın ağabeyini bilgilendirdi.

IRAK ZANLIYI VERMEDİ

Aile söz konusu konferansın olmadığını öğrenince, Al Yawar’ın kaçırıldığını anladı. Bulunması için İstanbul’da kurulan özel ekip, Irak uyruklu bir çete üyesinin kimliğini tespit etti. Geçtiğimiz yıl Irak’ta yakalanarak tutuklanan zanlı, Türkiye’nin talebine rağmen iade edilmedi.

ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

İstanbul izini bulmaya çalıştığı Faisal Hameedi Ajeel Al Yawar’ın fidyeciler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor. DEAŞ’ın 12 Haziran 2014’te Musul’u işgal etmesinden önce kentin valiliğini yapan Al Yawar görevinden ayrılarak Ürdün’e yerleşmişti. (Akşam)