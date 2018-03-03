Dolandırıcıların yeni hedefi! İcralık oluyorlar

İstanbul’un işlek caddelerini mesken tutan ve güzellik uzmanı olduklarını ileri süren dolandırıcılar, vatandaşlara hizmet almaması durumunda para ödemeyeceğini vaat ederek kağıt imzalatıyor. İmzalı kağıtları senete çeviren dolandırıcılar vatandaşları icraya vererek mağdur ediyor.

Güzellik merkezlerinden kişisel bakım paketi almak isteyen yüzlerce kadın, dolandırıcıların imzalattığı senetlerle mağdur edildi. Adliyelerin icra daireleri benzer dosyalarla dolup taştı. Mayıs 2017’de İstanbul’un Şişli ilçesinde satış temsilcilerinin ısrarıyla bir güzellik merkezine götürülen Z.T isimli bir vatandaşın dilekçesine Yeni Şafak ulaştı.

GELMENİZ GEREKİYOR

Dilekçede, satış temsilcisinin kendisine birtakım güzellik uygulamaları hakkında bilgi verdiğini anlatan Z.T, "Satış temsilcisi prim alabilmek için mutlaka merkeze gelmem gerektiğini söyledi. Hiçbir hizmet almamam halinde ödeme yapmayacağım belirtildi. Hiçbir hizmet almadığım halde, bir hukuk bürosu tarafından arandım ve 4 bin 100 TL borçlu çıkarıldımı öğrendim” ifadelerini kullandı.

Z.T dilekçesinde ayrıca, "Sözkonusu parayı ödemezsem hakkımda icra takibi başlatılacağı söylendi. Mağdur Z.T, güzellik merkezinden herhangi bir hizmet almadığını, noter vasıtasıyla onaylatmasına rağmen, kendisine imzalatılan formlar gerekçe gösterilerek icra takibine maruz kaldı.

500 TL’lik senet imzalattılar

Senet mağdurlarından bir diğeri Ezgi Turaneli ise 2017 yılında Mecidiyeköy’ün en işlek caddesinde satış temsilcisinin ısrarıyla güzellik merkezine gitti. Buradan 500 TL karşılığında cilt bakımı için senet imzaladığını söyleyen Turaneli, “Paketi satarken bana güzellik merkezine her zaman gelme hakkına sahip olduğumun söylenmesine rağmen, üçüncü gidişimde merkezin kapandığını görünce, dolandırıldığımı anladım” diye konuştu.