ayrınrılar gelecek...
04 Mart 2018 Pazar16 C.Ahir 1439
- DEAŞ’ın sözde celladı Şanlıurfa’da yakalandıPentagon'dan yeni skandalO avukat gözaltına alındı!Yıldırım'dan flaş açıklamalarAhlaki talebe, ahlaksız saldırıRumlardan Türkiye isyanı!Teröristlerin yeni 'Afrin' oyunu!'Dünyanın en ölümcül silahı'nı resmen açıkladılarFETÖ'den aranan firari savcı yakalandı!Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 06:03 Güneş 07:27 Öğle 13:22 İkindi 16:30 Akşam 19:05 Yatsı 20:23
- 10°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 5°C Ağrı
- 9°C Amasya
- 7°C Ankara
- 13°C Antalya
- 9°C Artvin
- 16°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 116.859 -0.66
- Altın: 161,892 0.54
- Dolar: 3,8162 0.22
- Euro: 4,7035 1.09
TSK'dan son dakika açıklaması: PKK'ya ağır darbe!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DEAŞ’ın sözde celladı Şanlıurfa’da yakalandıŞanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki sözde celladı olarak bilinen şahıs polis tarafından yakalandı.
O avukat gözaltına alındı!Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, avukat Kemal Uçar gözaltına alındı.
Yıldırım'dan flaş açıklamalarBaşbakan Binali Yıldırım, partisinin Konya il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu.
Ahlaki talebe, ahlaksız saldırıSosyal medya üzerinden hastanelerin yoğun bakımında yaşanan gayri ahlaki ve gayri insani duruma karşı ahlaki bir talepte bulunan Prof. Dr. Faruk Beşer'e akademisyen ve STK temsilcileri de destek verdi.
Rumlardan Türkiye isyanı!Güney Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC'den ithal edilen ürünlerin Türkiye'den geldiğini öne sürerek, hükümeti sıkı denetim konusunda uyardı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Boşanmak istedi! Şok! Sesi duyanlar...
- Ve klipteki şarkıcı da gözaltında...
- Uğur Dündar'a büyük şok!
- Bir babanın en ağır yükü!
- Afrin şehidinin son paylaşımı yürekleri dağladı!
- Amerika’da okudu, 5 dil biliyor, sokakta kalıyor
- İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi
- Yok artık! İnsan gibi görünmemek için..
- Ortaylı'dan o internet sitesine tepki: Yanlış
- Bilal Erdoğan itiraf etti: Ben bile bazen...
- Sabah şoku! Çok sayıda araç altında kaldı
- Cinayetleri korumayı öğrenince işlemiş!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.