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Afrin'den beklenen haber geldi: Raco ele geçirildi

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Afrin'den beklenen haber geldi: Raco ele geçirildi
TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı 43. gününe girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2434'e yükseldi. TSK ve ÖSO Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Direnmeye çalışan az sayıdaki teröristle çatışmalar sürüyor.
Afrin'den beklenen haber geldi: Raco ele geçirildi Afrin'den beklenen haber geldi: Raco ele geçirildi Afrin'den beklenen haber geldi: Raco ele geçirildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK’lı teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. ​TSK bu sabah karadan ateş destek unsurlarıyla havadan jetler, ATAK helikopterleri ve SİHA’larla desteklenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2434'e ulaştığını bildirdi. 

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu belde merkezine sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı. Terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ, şiddetli çatışmalardan sonra belde merkezinden çekilmeye başladı.  Ve az önce beklenen haber geldi. TSK ve ÖSO güçleri Raco belde merkezini ele geçirdi, çatışmalar devam ediyor.  Raco'nun içinden çekilen fotoğraf da paylaşıldı.

BÜLBÜL'DEN SONRA 2. STRATEJİK NOKTA

Yerel kaynaklar, YPG'li teröristlerin kasaba merkezinden çekildiğini ve beldenin doğu mahallelerinde yer yer silah seslerinin duyulduğunu aktarıyor.Batı cephesindeki Raco, kuzeydeki Bülbül'den sonra el değiştiren ikinci stratejik büyüklükteki yer oldu.Zeytin Dalı Harekâtı'nda ele geçirilen noktaların sayısı 123 oldu.

12:15 : Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 924 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

12:04 : Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedeflerinin bulunduğu koordinatlar, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenerek sınırda konuşlu topçu birliklerine bildirildi. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

10:29 : TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor.

10:10 :TSK ve ÖSO, Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köylerini teröristlerden temizledi.

09:46 : Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

08.00 : Raco'nun kuzeyindeki köylerin de alınmasıyla bugün belde merkezine operasyon bekleniyor. 

07.55 : Terör örgütünün Balilköy tepesindeki tünelleri hava saldırılarıyla temizlendi.

07.45 : Türk savaş uçakları ve helikopterler, Cinderes bölgesindeki terör mevzilerine bomba yağdırdı. Hava harekatının gerçekleştiği köyler Ramadiya ve Hamelka.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

 Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir kısmı kent merkezinden de görüldü. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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