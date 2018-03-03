Askerlerin tutuklanması Yunanistan'ı sarstı!

Yunan medyası, Meriç Nehri çevresinde sınırı geçen iki askerin hapse konulması üzerine Atina ve Ankara arasında telefon trafiğinin yaşandığını okuyucularına duyurdu.

Askerlerin üstündeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntülerin bulunduğunu bildiriyor.

Sınırı geçtikten sonra yakalanan iki Yunan askerinin Edirne'de tutuklanması, Yunanistan'ı sarstı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerler için Atinayönetiminin Pazartesi günü resmen itirazda bulunacağını okuyucularına duyurdu.

Habere göre, Atina yönetimi askerlerin Karaağaç ormanında rutin sınır devriyesi görevi yaparken kötü hava koşulları nedeniyle 150 metrelik sınır ihlaline yol açtığını savunuyor.

Türk otoritelerin Mitretodis ve Kouklatzis'in cep telefonlarını inceleyeceğini aktaran Kathimerini, askerlerin "Biz casus değiliz" sözlerini haberine taşıdı.

Gazetenin haberinde ayrıca Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis'in Türk mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar'la irtibata geçtiği de yer aldı.

To Vima gazetesi ise, iki ülkenin dışişleri bakanlarının da iletişime geçtiğini bildiriyor.

Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, dün yaptığı açıklamada askerlerin kısa sürede iade edilmesini beklediklerini söylemişti.

TELEFONLARINDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Askerlerin üstündeki cep telefonlarında sınırda çekilen görüntülerin bulunduğunu bildiriyor. Ajansa göre, Mitretodis ve Kouklatzis görüntüleri üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledi.

Yunan askerler, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.