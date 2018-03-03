TSK Raco'ya girince teröristler bu anonsu geçti

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezinde kontrol sağlandı.

Operasyon kapsamında Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin ilerleyişini gören terör örgütünün sözde yöneticileri, Raco'daki teröristlere telsizden 'acil' anons geçti, "Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri meskûn mahal operasyonu öncesi saha temizliğine devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 434 oldu.

Raco belde merkezi ele geçirildi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor.

Yeni Şafak Muhabiri Yılmaz Bilgen, bölge kaynaklarından elde ettiği bilgileri TVNET yayınında aktardı.

Teröristler anons geçti

Bölgedeki en yüksek dağların bu bölgede olduğunu ve terör örgütünün yoğun bir şekilde terörist faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Bilgen, TSK ve ÖSO'nun Raco'ya girmesiyle birlikte PYD'lilerin geçtiği telsiz anonsunda yer alan ifadelerini paylaştı.

Terör örgütünün yönetim kadrosundaki bir teröristin "Burası düşerse, Afrin'e kadar durduramazsınız" diye anons geçtiğini aktardı.