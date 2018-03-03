04 Mart 2018 Pazar16 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:03Güneş 07:27Öğle 13:22İkindi 16:30Akşam 19:05Yatsı 20:23
    • 10°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 116.859 -0.66
  • Altın: 161,892 0.54
  • Dolar: 3,8162 0.22
  • Euro: 4,7035 1.09

Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...

»
İsrail polisi, yolsuzluk suçlaması nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu 5 saat boyunca evinde sorguladı.
Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...
Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca... Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca... Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...

İbrani Radyosunda yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguya çekildi.

Netanyahu ile eş zamanlı eşi Sara Netanyahu da Lod kentindeki polis merkezinde ifade verdi.

BEZEG'LE İLGİLİ DAVA HAKKINDA SORULAR SORULDU

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde sorguda Netanyahu'ya İsrail'deki en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'le ilgili dava hakkında sorular sorulduğu ifade edildi.

Buna göre Netanyahu'ya Bezeq'e ulaştırma bakanlığı üzerinden bazı iltimaslar tanıması karşılığında taleplerde bulunması ve İsrailli haber sitesi Walla'da kendisi hakkında daha ayrıcalıklı haberler yapılmasıyla ilgili Bezeq'in ortağı ve Walla'nın da sahibi olan Shaul Elovitch'le anlaşmaları hakkında sorular yönetildiği aktarıldı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA İSTENDİ

Polisin sorgu sırasında Elvitch'in Walla internet sitesi editörüne Netanyahu yanlısı haberler yayınlaması için baskı yaptığı ses kayıtlarını delil olarak kullandığı belirtildi.

Sara Netanyahu'nun ifadesinde ise Bezeq'in sahibi Shaul Elovitch'in eşi ile yaptığı bazı telefon görüşmeleriyle ilgili açıklama istendiği aktarıldı.

İSRAİL POLİSİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla alakalı İsrail polisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade veren Netanyahu, kendisi ve eşine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI

İsrail polisi, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

SUÇLAMALARI "ASILSIZ" DİYEREK REDDETMİŞTİ

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Pentagon'dan yeni skandalPentagon'dan yeni skandalABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Adrian Galloway, terör örgütü YPG'nin yeni ismini kullanarak 'ortağımız' dedi.
'Dünyanın en ölümcül silahı'nı resmen açıkladılar'Dünyanın en ölümcül silahı'nı resmen açıkladılarSilah teknolojisinde Rusya ve Çin'in gerisinde kalmak istemeyen ABD'nin hipersonik silah geliştirdiği ortaya çıktı. Steven H. Walker, "Rusya ve Çin gibi ülkelerle yarıştığımızın farkındayız" dedi..
Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...Netanyahu'nun zor anları! Evde 5 saat boyunca...İsrail polisi, yolsuzluk suçlaması nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu 5 saat boyunca evinde sorguladı.
Pentagon'dan skandal Afrin ve YPG açıklaması!Pentagon'dan skandal Afrin ve YPG açıklaması!ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Adrian Galloway, terör örgütü YPG'nin yeni ismini kullanarak 'ortağımız' dedi.
ABD'li Korgeneral'den olay itiraf: Korkmuyorlar!ABD'li Korgeneral'den olay itiraf: Korkmuyorlar!ABD Ordusu Siber Güvenlik Komutanlığı Komutanı Korgeneral Nakasone, 2016 başkanlık seçimlerine 'müdahaleye' karşı Washington'ın aldığı tedbirlerin 'ABD düşmanları' üzerinde hiçbir caydırıcı etki yapmadığını belirtti.
Mark Rutte'den Türkiye açıklamasıMark Rutte'den Türkiye açıklamasıHollanda Başbakanı Mark Rutte, ikili ilişkilerdeki siyasi gerilime karşın Türkiye ile ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyledi ancak iki ülke arasında 'çözülmesi gereken meseleler' olduğuna işaret etti.
  • Nuri Şahin'e büyük alçaklık!03 Mart 2018 Cumartesi 12:13
  • Sibirya soğuğu Avrupa'yı ele geçirdi03 Mart 2018 Cumartesi 11:57
  • Antartika'da 1,5 milyonluk keşif03 Mart 2018 Cumartesi 11:12
  • İşte ABD’nin yeni planı! Türkiye’yi durdurup..03 Mart 2018 Cumartesi 09:54
  • Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti03 Mart 2018 Cumartesi 09:49
  • Putin'den açık tehdit: Şimdi bizi dinleyeceksiniz03 Mart 2018 Cumartesi 08:15
  • ABD o ülkeye üst düzey diplomat gördermeyecek03 Mart 2018 Cumartesi 07:30
  • Esed rejimi yine katliam yaptı! Çok sayıda ölü var02 Mart 2018 Cuma 23:42
  • PYD ve Esed’in kirli yüzü! Korkunç rakam02 Mart 2018 Cuma 21:00
  • Putin’in ‘füze’ açıklaması sonrası NATO’dan flaş çıkış02 Mart 2018 Cuma 20:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri