Putin'den 'tarihi' cevap!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsa, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi

18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer füze hakkında yaptığı iddialı açıklamalarıyla tüm dünyayı sarstıktan sonra, kendisine yöneltilen modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsaydı Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi.

Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılındaki yıkılışını, 'dünyanın en büyük jeopolitik felaketi' olarak nitelendirmişti.

Hangi dönemde yaşamak isteyeceği sorusunu da yanıtlayan Putin, yaşadığı dönemi değiştirmek istemeyeceğini belirterek, "Görüyorsunuz, önceki dönemlerde atalarım köylüydü (serf) ve ben ise başkanım" ifadelerini kullandı.